Emlak Katılım’dan halka arz adımı

Türkiye Emlak Katılım Bankası, paylarının halka arz edilmesine yönelik önemli bir adım attı. Banka, 7 Nisan 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) izahname onayı için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Sürece ilişkin taslak izahname ise bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Taslak izahname erişime açıldı

KAP’a yapılan açıklamada, halka arz kapsamında hazırlanan izahnamenin henüz SPK tarafından onaylanmadığı vurgulandı. Yatırımcıların incelemesi için yayımlanan taslak metin, sürecin şeffaf şekilde ilerlediğine işaret etti.

Onay sonrası süreç netleşecek

Banka yönetimi, SPK onayının ardından kesinleşmiş izahnamenin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ilan edileceğini belirtti. Bu aşamadan sonra halka arz takvimi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor.