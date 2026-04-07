Polisan’da devir resmileşti: Rekabet Kurumu’ndan satışa onay

Yüzde 77,72’lik kontrol payında devir süreci hızlandı

Polisan Holding bünyesinde halihazırda yüzde 77,72 oranında payı elinde bulunduran Bitlis Ailesi ile CoreX arasındaki hisse devri anlaşması, kamu denetiminden geçerek önemli bir aşamaya ulaştı.

Holding tarafından yapılan açıklamada, alıcı tarafın 6 Nisan 2026 tarihinde (dün) şirkete bildirimde bulunduğu belirtilerek, "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir" denildi.