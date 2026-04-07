Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: 5G ile Türkiye ekonomisine 'milyar dolarlık' katkı gelecek

Ece CEYHUN

Türkiye’nin dijital dönüşü­mü için 2005 yılından 23 milyar doları aşan bir ya­tırım hacmini yöneten Türk Tele­kom CEO’su Ebubekir Şahin, “Son 20 yıldır ülkemizin dijital dönü­şümü konusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz gibi 5G döneminde de gerek altyapı ge­rek baz istasyonlarımızın fiberleş­tirilmesi konusunda gereken tüm sorumluluğu alarak yatırımları­mızı aralıksız sürdüreceğiz. Aldı­ğımız kapsamlı 5G frekanslarıyla ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacağız ve ile­tişimin her çağında olduğu gibi 5G çağına da biz öncülük edeceğiz” dedi. 185 yılı aşan bir geçmiş… Bu toprakların iletişim tarihinin dö­nüm noktaları… Şimdi dijital dö­nüşüm yolculuğuna imzasını atı­yor. 1 Nisan’da başlayan 5G yolcu­luğunu DÜNYA’ya anlatan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşüm yol­culuğunun lideri olarak, 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşan ya­tırımla ülkemizin altyapısını güç­lendiriyor, geleceğin ihtiyaçlarına bugünden cevap veriyoruz. İletişi­min her evresinde üstlendiğimiz öncü rolü, bugün 5G ile yeni bir bo­yuta taşıyoruz. 5G, sunduğu im­kânlarla birçok alanda dönüşümü hızlandırırken, biz de, bu yeni dö­nemde sürdürülebilir değer üret­meye odaklanıyor; ülkemizin di­jitalleşmesine liderlik ediyoruz” açıklamasını yaptı.

5G teknolojisi 81 ilde

5G’nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme avantajların­dan tam anlamıyla yararlanabil­mek ve bu yoğun veri akışını taşı­yabilmek güçlü bir fiber altyapıyı zorunlu kılıyor.

“Türkiye’yi uçtan uca kapsayan, yarım milyon kilometreyi aşan fi­ber ağımız ve LTE baz istasyon­larımızın yüzde 61’ini fibere bağ­layan altyapımız, 5G ve yeni nesil teknolojilerin en sağlam dayana­ğını oluşturuyor” diyen Türk Tele­kom CEO’su Şahin, “Yerli ve yeni­likçi teknolojilerde üstlendiğimiz öncü rolü; güçlü fiber altyapımız ve uzun süredir kararlılıkla sür­dürdüğümüz 5G odaklı yatırım­larımızla daha da ileri taşıyoruz. Ar-Ge gücümüz, milli 5G ekosiste­mini büyütmeye yönelik stratejik hamlelerimiz ve sahadaki yenilik­çi uygulamalarımız sayesinde ye­ni nesil teknolojilerdeki iddiamı­zı pekiştirirken; 81 ilin tamamına ulaşan altyapımızla “Herkes için 5G” vizyonumuzu gerçeğe dönüş­türüyoruz” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte sürdürülebi­lirliği en önemli öncelikleri ara­sında konumlandırdıklarını da belirten Şahin, “Teknoloji ve ino­vasyon gücümüzü kullanarak çevresel etkilerimizi azaltmaya odaklanırken, ülkemizin kalkın­ma hedeflerine de somut katkılar sunuyoruz. Yenilenebilir ener­ji yatırımlarımız ve 5G destek­li çözümlerimizle dijitalleşme­yi sürdürülebilirlik yaklaşımıyla entegre ediyor; Türkiye’nin hem teknolojide hem de enerjide da­ha bağımsız ve güçlü bir geleceğe ilerlemesine destek oluyoruz” de­ğerlendirmesini yaptı.

Stratejik bir kaldıraç

Şahin, 5G’nin yaratacağı deği­şimi anlatırken “Türk Telekom olarak 5G’yi yalnızca bir iletişim teknolojisi değil; Türkiye’nin di­jital ekonomisini bir üst seviyeye taşıyacak, verimliliği ve küresel arenada rekabet gücümüzü artı­racak stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz” dedi ve sözlerini şöy­le sürdürdü: “5G; yüksek hız, dü­şük gecikme ve artan kapasitesiy­le endüstrilerde yenilikleri hızlan­dıracak, yapay zekâ, IoT, otonom araçlar ve artırılmış/sanal gerçek­lik gibi uygulamaları günlük ya­şamın ayrılmaz bir parçası hâline getirecek. 5G ile birlikte yalnızca bağlantı deneyimi değil, ekonomik değer zinciri de dönüşecek. Bu teknoloji, sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarruf im­kanı sağlayacak. Bu anlamda 5G, dijital ekonomimizi güçlendirir­ken küresel arenada da ülkemizin rekabet gücünü artıracak.”

5G’nin arkasındaki güç, fiber altyapımızdır

5G’nin vadettiği yüksek hız ve ultra düşük gecikme sürelerini tam performansla deneyimleye­bilmek, bu yoğun veri trafiğini ta­şıyacak kapasitedeki güçlü bir fi­ber altyapıyla mümkün olduğu­na işaret eden Ebubekir Şahin, “Tüm Türkiye’de 5G ekosistemi­nin omurgasını, ülkeyi baştan sona saran ve yarım milyon kilometre­yi aşan Türk Telekom’un fiber alt­yapısı oluşturuyor. Ayrıca, 5G’nin oluşturacağı yüksek hacimdeki ve­riyi sağlıklı bir şekilde taşıyabil­menin yolu baz istasyonlarının fi­ber ile buluşmasından geçiyor. Bu­gün dünya ortalamasının üzerinde bir oranla, yüzde 61’ini fibere bağ­ladığımız LTE baz istasyonları­mız, 5G ve yeni nesil teknolojile­rin en büyük teminatı. Güçlü diji­tal omurgamız, müşteri başına en yüksek 5G kapasitemiz ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejimiz­le 81 ilde herkes için 5G deneyimi­ni sunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin 5G geleceğine yön veren ilklere imza attık

Şahin hazırlık çalışmalarını an­latırken de “Türkiye’yi dijitalleş­mede bir üst lige çıkaracak olan 5G sürecine geçmişten gelen engin bi­rikimimizden güç alarak hazırlan­dık. En iyi 5G deneyimini sunmak üzere, Türk Telekom olarak, sa­ha testlerinden uzun yıllardır de­vam eden Ar-Ge çalışmalarımıza kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan kültür-sanat ve spora kadar her alanda 5G’nin dö­nüştürücü etkisini hayatımıza ka­tan projelere imza attık. 5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, Tür­kiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şe­bekesi, ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G inovasyon merkezi gibi somut uygulamaları hayata geçirdik” bil­gisini verdi.

Şahin, “Sürdürülebilirliği Türk Telekom’un temel stratejilerinden biri olarak ele alıyoruz. Sürdürüle­bilirliği bir yükümlülük değil, Tür­kiye’nin kendi kaynaklarıyla gücü­nü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulunurken evrensel sürdürülebi­lirlik ilkelerini stratejilerinin mer­kezine aldıklarını da aktardı. Şahin şöyle konuştu: “Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz bu anlayışın en somut örneklerin­den birini oluşturuyor. Teknoloji­yi iyiliğe ve faydaya dönüştürme misyonumuzla, 5G teknolojileri­ni sürdürülebilirlik hedeflerimizle de buluşturuyoruz. Sivas’taki Gü­neş Enerjisi Santrali (GES) yatırı­mının açılışını da İstanbul’dan 5G üzerinden canlı bağlantı ve 5G ile uzaktan kontrollü robot ile gerçek­leştirdik. 96 MWe kapasiteli Si­vas GES sahamız ile 2025 yılı top­lam enerji tüketimimizin yaklaşık %15’ini karşılayabilecek kapasite­si ile sürdürülebilirlik hedefleri­mize ve ülkemizin enerji bağımsız­lığına önemli katkı sunacak. Sivas Zara GES, 96 MWe /128 MWp ka­pasitesi ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli lisanssız yenilenebilir enerji tesislerinden biri konumu­na geldi. Türk Telekom, Sivas’ın ardından, Malatya ve Ağrı’da kura­cağı GES’ler ile toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip te­sisleri hayata geçirecek.”

Hayatın en yoğun ve kritik noktalarında hissedilecek gerçek bir dönüşüm

5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G inovasyon merkezi gibi somut uygulamaları hayata geçirdik. Bu süreçte, 5G’yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, hayatın en yoğun ve kritik noktalarında hissedilecek gerçek bir dönüşüm olarak ele aldık. 1 Nisan’da Türkiye’nin tamamında erişime açtığımız 5G teknolojisini bu tarihten çok önce kritik alanlar başta olmak üzere, havalimanları, Organize Sanayi Bölgeleri, üniversiteler, hastaneler, müze ve ören yerleri ile AKM’de kullanıcıların deneyimine sunmuştuk.

5G'de, 74’ün üzerinde uluslararası patenti var

Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek iş birlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G ve ötesi teknoloji alanında 74’ün üzerinde uluslararası patenti bulunuyor.

5G ile kültür ve sanatta yeni nesil dijital deneyim

5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı özelliklerinden yararlanarak kültür ve sanatta da öncü uygulamalar geliştirdik. Hologram teknolojisiyle gerçekleştirilen sahne performansında, yapay zekâ ile yeniden yorumlanan eserler izleyicilerle buluştu. Bunun yanı sıra, Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil’in eserlerini 5G destekli sanal gerçeklik ortamına taşıdığımız dijital sergiyle, sanatseverlere yenilikçi bir deneyim sunduk. Sanatçının özel olarak oluşturulan avatarı aracılığıyla eserlerin içinde ziyaretçilerle etkileşim kurması, gerçek ve sanal dünyayı bir araya getiren özgün bir deneyim ortaya koydu.

Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora 5G senaryolarını hayata geçirdi

5G’nin getireceği fırsatlar birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırırken, Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuzu yepyeni bir boyuta taşımamıza imkan sağlayacak. Mobil iletişimdeki oyun kurucu rolümüz 5G teknolojisinde de devam edecek. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora kadar pek çok alanda 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Engelsiz Tribün ile stadyumlarda engelleri kaldıran, ilk uzaktan ameliyat ve akıllı tarım denemeleriyle Türkiye’nin 5G rotasını çizen öncü projelere imza attık. Akıllı şehir uygulamalarından ana destekçisi olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki dijital sanat deneyimlerine, 5G hologram ile basın toplantısından sanayide verimliliği zirveye taşıyan endüstriyel sektör şebekelerimize kadar her adımda yaşamın her alanına değer katan çalışmalar gerçekleştirdik ve bu adımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

“Herkes için 5G’, Türkiye’nin her yerinde”

Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız. “Herkes için 5G” vizyonumuzla, köklerimizden aldığımız güç, yenilikçi vizyonumuz, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimizle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Hologram teknolojisiyle Müslüm Gürses sahnede

5G’nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme kapasitesiyle 5G galamızda hologram teknolojisini kullanarak hayatını kaybeden sevilen sanatçı Müslüm Gürses’i sahneye taşıdık. Galamızda reklam yüzümüz Tolga Çevik gösterisinin yanı sıra yapay zeka aracılığıyla daha önce hiç söylemediği yeni şarkılara ses veren Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı Sefo ve Fatma Turgut gibi birbirinden önemli sanatçılarla birlikte konser verdi.