Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: 5G ile Türkiye ekonomisine 'milyar dolarlık' katkı gelecek
Dijital dönüşümün mihenk taşlarından biri olan 5G 1 Nisan’da hayatımıza girdi. Dijital dünyada hız katlandı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 5G döneminde ekonomiye olan katkılarını daha da artıracaklarını söyledi. Şahin, “İletişimin her evresinde üstlendiğimiz öncü rolü, bugün 5G ile yeni bir boyuta taşıyoruz” dedi ve ekonomik değer zincirinin de dönüşeceğine işaret etti.
Ece CEYHUN
Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005 yılından 23 milyar doları aşan bir yatırım hacmini yöneten Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Son 20 yıldır ülkemizin dijital dönüşümü konusunda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz gibi 5G döneminde de gerek altyapı gerek baz istasyonlarımızın fiberleştirilmesi konusunda gereken tüm sorumluluğu alarak yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Aldığımız kapsamlı 5G frekanslarıyla ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacağız ve iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağına da biz öncülük edeceğiz” dedi. 185 yılı aşan bir geçmiş… Bu toprakların iletişim tarihinin dönüm noktaları… Şimdi dijital dönüşüm yolculuğuna imzasını atıyor. 1 Nisan’da başlayan 5G yolculuğunu DÜNYA’ya anlatan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunun lideri olarak, 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırımla ülkemizin altyapısını güçlendiriyor, geleceğin ihtiyaçlarına bugünden cevap veriyoruz. İletişimin her evresinde üstlendiğimiz öncü rolü, bugün 5G ile yeni bir boyuta taşıyoruz. 5G, sunduğu imkânlarla birçok alanda dönüşümü hızlandırırken, biz de, bu yeni dönemde sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyor; ülkemizin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz” açıklamasını yaptı.
5G teknolojisi 81 ilde
5G’nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme avantajlarından tam anlamıyla yararlanabilmek ve bu yoğun veri akışını taşıyabilmek güçlü bir fiber altyapıyı zorunlu kılıyor.
“Türkiye’yi uçtan uca kapsayan, yarım milyon kilometreyi aşan fiber ağımız ve LTE baz istasyonlarımızın yüzde 61’ini fibere bağlayan altyapımız, 5G ve yeni nesil teknolojilerin en sağlam dayanağını oluşturuyor” diyen Türk Telekom CEO’su Şahin, “Yerli ve yenilikçi teknolojilerde üstlendiğimiz öncü rolü; güçlü fiber altyapımız ve uzun süredir kararlılıkla sürdürdüğümüz 5G odaklı yatırımlarımızla daha da ileri taşıyoruz. Ar-Ge gücümüz, milli 5G ekosistemini büyütmeye yönelik stratejik hamlelerimiz ve sahadaki yenilikçi uygulamalarımız sayesinde yeni nesil teknolojilerdeki iddiamızı pekiştirirken; 81 ilin tamamına ulaşan altyapımızla “Herkes için 5G” vizyonumuzu gerçeğe dönüştürüyoruz” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte sürdürülebilirliği en önemli öncelikleri arasında konumlandırdıklarını da belirten Şahin, “Teknoloji ve inovasyon gücümüzü kullanarak çevresel etkilerimizi azaltmaya odaklanırken, ülkemizin kalkınma hedeflerine de somut katkılar sunuyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve 5G destekli çözümlerimizle dijitalleşmeyi sürdürülebilirlik yaklaşımıyla entegre ediyor; Türkiye’nin hem teknolojide hem de enerjide daha bağımsız ve güçlü bir geleceğe ilerlemesine destek oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Stratejik bir kaldıraç
Şahin, 5G’nin yaratacağı değişimi anlatırken “Türk Telekom olarak 5G’yi yalnızca bir iletişim teknolojisi değil; Türkiye’nin dijital ekonomisini bir üst seviyeye taşıyacak, verimliliği ve küresel arenada rekabet gücümüzü artıracak stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “5G; yüksek hız, düşük gecikme ve artan kapasitesiyle endüstrilerde yenilikleri hızlandıracak, yapay zekâ, IoT, otonom araçlar ve artırılmış/sanal gerçeklik gibi uygulamaları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline getirecek. 5G ile birlikte yalnızca bağlantı deneyimi değil, ekonomik değer zinciri de dönüşecek. Bu teknoloji, sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarruf imkanı sağlayacak. Bu anlamda 5G, dijital ekonomimizi güçlendirirken küresel arenada da ülkemizin rekabet gücünü artıracak.”
5G’nin arkasındaki güç, fiber altyapımızdır
5G’nin vadettiği yüksek hız ve ultra düşük gecikme sürelerini tam performansla deneyimleyebilmek, bu yoğun veri trafiğini taşıyacak kapasitedeki güçlü bir fiber altyapıyla mümkün olduğuna işaret eden Ebubekir Şahin, “Tüm Türkiye’de 5G ekosisteminin omurgasını, ülkeyi baştan sona saran ve yarım milyon kilometreyi aşan Türk Telekom’un fiber altyapısı oluşturuyor. Ayrıca, 5G’nin oluşturacağı yüksek hacimdeki veriyi sağlıklı bir şekilde taşıyabilmenin yolu baz istasyonlarının fiber ile buluşmasından geçiyor. Bugün dünya ortalamasının üzerinde bir oranla, yüzde 61’ini fibere bağladığımız LTE baz istasyonlarımız, 5G ve yeni nesil teknolojilerin en büyük teminatı. Güçlü dijital omurgamız, müşteri başına en yüksek 5G kapasitemiz ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejimizle 81 ilde herkes için 5G deneyimini sunuyoruz” diye konuştu.
Türkiye’nin 5G geleceğine yön veren ilklere imza attık
Şahin hazırlık çalışmalarını anlatırken de “Türkiye’yi dijitalleşmede bir üst lige çıkaracak olan 5G sürecine geçmişten gelen engin birikimimizden güç alarak hazırlandık. En iyi 5G deneyimini sunmak üzere, Türk Telekom olarak, saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarımıza kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan kültür-sanat ve spora kadar her alanda 5G’nin dönüştürücü etkisini hayatımıza katan projelere imza attık. 5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G inovasyon merkezi gibi somut uygulamaları hayata geçirdik” bilgisini verdi.
Şahin, “Sürdürülebilirliği Türk Telekom’un temel stratejilerinden biri olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilirliği bir yükümlülük değil, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla gücünü geleceğe taşıma iradesi olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulunurken evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerinin merkezine aldıklarını da aktardı. Şahin şöyle konuştu: “Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme misyonumuzla, 5G teknolojilerini sürdürülebilirlik hedeflerimizle de buluşturuyoruz. Sivas’taki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının açılışını da İstanbul’dan 5G üzerinden canlı bağlantı ve 5G ile uzaktan kontrollü robot ile gerçekleştirdik. 96 MWe kapasiteli Sivas GES sahamız ile 2025 yılı toplam enerji tüketimimizin yaklaşık %15’ini karşılayabilecek kapasitesi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli katkı sunacak. Sivas Zara GES, 96 MWe /128 MWp kapasitesi ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli lisanssız yenilenebilir enerji tesislerinden biri konumuna geldi. Türk Telekom, Sivas’ın ardından, Malatya ve Ağrı’da kuracağı GES’ler ile toplam 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip tesisleri hayata geçirecek.”
Hayatın en yoğun ve kritik noktalarında hissedilecek gerçek bir dönüşüm
5G ile ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat, Türkiye'nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, ilk 5G inovasyon merkezi gibi somut uygulamaları hayata geçirdik. Bu süreçte, 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, hayatın en yoğun ve kritik noktalarında hissedilecek gerçek bir dönüşüm olarak ele aldık. 1 Nisan'da Türkiye'nin tamamında erişime açtığımız 5G teknolojisini bu tarihten çok önce kritik alanlar başta olmak üzere, havalimanları, Organize Sanayi Bölgeleri, üniversiteler, hastaneler, müze ve ören yerleri ile AKM'de kullanıcıların deneyimine sunmuştuk.
5G'de, 74’ün üzerinde uluslararası patenti var
Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek iş birlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G ve ötesi teknoloji alanında 74’ün üzerinde uluslararası patenti bulunuyor.
5G ile kültür ve sanatta yeni nesil dijital deneyim
5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı özelliklerinden yararlanarak kültür ve sanatta da öncü uygulamalar geliştirdik. Hologram teknolojisiyle gerçekleştirilen sahne performansında, yapay zekâ ile yeniden yorumlanan eserler izleyicilerle buluştu. Bunun yanı sıra, Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil’in eserlerini 5G destekli sanal gerçeklik ortamına taşıdığımız dijital sergiyle, sanatseverlere yenilikçi bir deneyim sunduk. Sanatçının özel olarak oluşturulan avatarı aracılığıyla eserlerin içinde ziyaretçilerle etkileşim kurması, gerçek ve sanal dünyayı bir araya getiren özgün bir deneyim ortaya koydu.
Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora 5G senaryolarını hayata geçirdi
5G’nin getireceği fırsatlar birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırırken, Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuzu yepyeni bir boyuta taşımamıza imkan sağlayacak. Mobil iletişimdeki oyun kurucu rolümüz 5G teknolojisinde de devam edecek. Bugüne kadar sağlıktan sanayiye, tarımdan spora kadar pek çok alanda 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Engelsiz Tribün ile stadyumlarda engelleri kaldıran, ilk uzaktan ameliyat ve akıllı tarım denemeleriyle Türkiye’nin 5G rotasını çizen öncü projelere imza attık. Akıllı şehir uygulamalarından ana destekçisi olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki dijital sanat deneyimlerine, 5G hologram ile basın toplantısından sanayide verimliliği zirveye taşıyan endüstriyel sektör şebekelerimize kadar her adımda yaşamın her alanına değer katan çalışmalar gerçekleştirdik ve bu adımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
“Herkes için 5G’, Türkiye’nin her yerinde”
Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız. “Herkes için 5G” vizyonumuzla, köklerimizden aldığımız güç, yenilikçi vizyonumuz, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimizle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Hologram teknolojisiyle Müslüm Gürses sahnede
5G’nin sunduğu yüksek hız ve ultra düşük gecikme kapasitesiyle 5G galamızda hologram teknolojisini kullanarak hayatını kaybeden sevilen sanatçı Müslüm Gürses’i sahneye taşıdık. Galamızda reklam yüzümüz Tolga Çevik gösterisinin yanı sıra yapay zeka aracılığıyla daha önce hiç söylemediği yeni şarkılara ses veren Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı Sefo ve Fatma Turgut gibi birbirinden önemli sanatçılarla birlikte konser verdi.