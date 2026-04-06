Paramount-Warner Bros anlaşmasına finansman desteği: Körfez’den 24 milyar dolar

The Wall Street Journal’ın haberine göre Paramount Skydance, Warner Bros Paramount Skydance, Warner Bros Discovery’yi satın almak için yürüttüğü 81 milyar dolarlık anlaşmada önemli bir finansman desteği buldu. Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, üç Körfez egemen varlık fonundan yaklaşık 24 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdü aldı.

Haberde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun yaklaşık 10 milyar dolarlık katkı sağlayacağı belirtilirken, Katar Yatırım Otoritesi ve Abu Dabi merkezli L’imad Holding’in de finansmana katıldığı aktarıldı.

Anlaşmanın maliyeti dengelenecek

Söz konusu kaynak, David Ellison liderliğindeki Paramount ile yatırım ortağı RedBird Capital’ın Şubat ayında açıkladığı dev medya anlaşmasının maliyetlerini dengelemeyi amaçlıyor.

Paramount daha önce toplam finansman büyüklüğüne dair bilgi paylaşmıştı ancak yeni haberde yatırımcıların kimlikleri netleşmiş oldu.

HBO ve CNN de pakette

Satın alma işlemi kapsamında HBO ve CNN gibi küresel ölçekte etkili medya varlıkları da yer alıyor. Anlaşma şu anda Avrupa’da düzenleyici kurumların incelemesinden geçiyor. Habere göre sürecin en erken Temmuz ayında tamamlanması öngörülüyor.

ABD incelemesi beklenmiyor

Körfez fonlarının anlaşma kapsamında azınlık ve oy hakkı bulunmayan hisseler alacağı belirtilirken, Paramount’un bu yapı nedeniyle ABD’de ulusal güvenlik ya da iletişim alanında ek bir inceleme beklemediği ifade edildi.