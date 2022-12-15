Exagate, Data Center İstanbul’a katıldı

Data Center İstanbul’daki standında büyük ilgi gören Exagate yerli pazardaki liderliğiyle dikkat çekiyor. Ortam izleme, güç dağıtım üniteleri ve enerji sistemleri yönetimi gibi katma değerli çözümlerinin Türkiye’de ve dünyada birçok veri merkezinde kullanıldığını söyleyen Exagate İş Geliştirme Müdürü Can Özdilek, “Veri merkezleri sürekli değişen ve dönüşen yapılar olarak teknolojiyle şekillenen ve harcadığı enerji sarfiyatı sebebiyle de yüksek verimlilik sağlanması gereken yapılar. Exagate veri merkezleri için sunduğu tüm ürün gruplarında tesisin ihtiyaç duyduğu kritik dengeleri göz önüne alıyor ve işlevselliğin yanında verimlilik de sunacak çözümler üretiyor. Enerji izleme, ortam izleme, akü izleme ve birden fazla lokasyonu tek bir ekrandan izlemeye olanak sağlayan yazılımıyla şu an Türkiye’de ve dünyada birçok veri merkezinin kritik yerlerinde Exagate ürünleri kullanılıyor ve bu da kalitemizle ne kadar öne çıktığımızı gösteriyor. Kısa sürede büyümemizin ve dünyaya açılmamızın temel sebebi; ihtiyaçları öngören kurumsal yapımız ve talepler doğrultusunda şekillenen Ar-Ge yatırımlarımız. Dünyanın birçok yerinde veri merkezi konferans ve fuarlarına katılarak sektörde ne kadar iddialı olduğumuzu gösteriyoruz. Bugün de hikayemizin başladığı ve bizi pazar lideri yaparak dünyaya açılmaya teşvik eden ülkemizde Data Center İstanbul konferansına katılarak, çözümlerimizi anlatıyoruz. Gördüğümüz yoğun ilgiden çok memnunuz" dedi.

Data Center İstanbul’da yer almanın veri merkezi sektörünün bugünkü durumu ve geleceğiyle ilgili faydalı bir içgörü de sağladığını belirten Özdilek, yakın zamanda pazara sunulacak yeni ürünlerinin de müjdesini verdi.