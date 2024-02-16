Felece iki üst düzey atama yaptı, hedefi hızlı büyümek

Felece’de Genel müdür yardımcısı olarak çalışan Selahattin Güldeş ise satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür olarak 2024 yılında Felece’nin Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa pazarlarında büyümesinden sorumlu olacak.

Şirketten yapılan açıklamada, “500 Kişilik dev danışmanlık kadrosu ile Türkiye’deki en geniş kapsamlı SAP projelerini ve ilkleri hayata geçiren Felece, bu atamalar ile birlikte Türkiye ve Avrupa ofisindeki büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor. 2023 yılında SAP’nin globaldeki en başarılı partner firma ödülüne layık görülen ve Türkiye’deki en başarılı Bulut projeleri hayata geçiren Felece, Avrupa ve Ortadoğu’daki müşterilerine verilen AMS ve Proje hizmetlerini Türkiye’den sağlamak için yatırımlarına devam ediyor” denildi.