Gain Medya'nın tamamı Rams Türkiye Grubu'na satıldı

Gain'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, satın alma süreci kapsamında Gain'in kurucusu Gözde Akpınar'ın 1 Haziran tarihine kadar yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada satın alma işleminin büyüklüğü ile ilgili bir bilgi yer almadı.

Açıklamada dijital yayın hayatına 2020 Aralık'ta başlayan Gain'in kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığı ifade edildi.

2019'da Filli boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e satan Akpınar, 2020'de Gain Medya'yı kurmuştu.