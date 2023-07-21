Galata Wind, yurtdışında 300 MW güneş santrali için iki şirket ile sözleşme imzaladı
Doğan Holding'in ana ortak olduğu Galata Wind Enerji, yurtdışında 300 megawatt (MW) kapasiteli güneş santrali geliştirmek için Avrupa'da yerleşik iki ayrı şirket ile sözleşme imzaladı.
Haber Merkezi
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Dün akşam KAP'a açıklamada bulunan şirket, yatırımların nereye yapılacağını belirtmedi.
Sadece rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine sahip olan Galata Wind, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirttiği bu yatırım ile güneş santrali büyüklüğünü rüzgarı geçecek.
Şirketin şu anda 235 MW kurulu güçte rüzgar ve 34 MW kurulu güçte güneş santrali bulunuyor.