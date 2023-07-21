Galata Wind, yurtdışında 300 MW güneş santrali için iki şirket ile sözleşme imzaladı

Dün akşam KAP'a açıklamada bulunan şirket, yatırımların nereye yapılacağını belirtmedi.

Sadece rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine sahip olan Galata Wind, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirttiği bu yatırım ile güneş santrali büyüklüğünü rüzgarı geçecek.

Şirketin şu anda 235 MW kurulu güçte rüzgar ve 34 MW kurulu güçte güneş santrali bulunuyor.