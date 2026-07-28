Gelir, kapasite artışı ve büyümeye gidecek
Portföyünün tamamının sıfır karbonlu yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşan Bewen Enerji’nin halka arz süreci başladı.
Hayati ARIGAN
Şirket, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinde paylarını 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Halka arz kapsamında toplam 80 milyon adet pay satışa sunulacak.
Halka arz büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 25,24 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğdeli, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 55’inin rüzgar enerji santrallerindeki kapasite artışları ile inorganik büyüme fırsatlarının finansmanında kullanılacağını söyledi.