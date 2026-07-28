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Gelir, kapasite artışı ve büyümeye gidecek

Portföyünün tamamının sıfır karbonlu yenilenebilir ener­ji yatırımlarından oluşan Bewen Enerji’nin halka arz süreci baş­ladı.

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Gelir, kapasite artışı ve büyümeye gidecek

Hayati ARIGAN

Şirket, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirile­cek talep toplama sürecinde pay­larını 48,10 TL sabit fiyatla yatı­rımcılara sunacak. Halka arz kap­samında toplam 80 milyon adet pay satışa sunulacak.

Halka arz büyüklüğünün 3 milyar 848 mil­yon TL, halka açıklık oranının ise yüzde 25,24 seviyesinde ger­çekleşmesi öngörülüyor. Bewen Enerji Genel Müdürü Zafer İğde­li, halka arzdan elde edilecek ge­lirin yüzde 55’inin rüzgar enerji santrallerindeki kapasite artışla­rı ile inorganik büyüme fırsatları­nın finansmanında kullanılacağı­nı söyledi.

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