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Quick Sigorta, 76.60 liradan talep toplayacak

Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. Halk arz­da talep toplama tarihi 29-30-31 Temmuz 2026 olarak belirlindi ve 76,60 TL sabit fiyat üze­rinden talep toplanacak. Quick Sigorta’nın, mev­cut sermayesi 433 milyon TL’den, 481 milyon 612 bin 950 TL’ye çıkacak ve artırılacak 48 milyon 312 bin 950 TL nominal de­ğerli 48 milyon 312 bin 950 adet pay halka arz edilecek.

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Quick Sigorta, 76.60 liradan talep toplayacak

Quick Sigorta’nın, halka arzının büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak hesaplanır­ken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak. Quick Sigor­ta’nın halka arzıyla ilgili açıkla­malarda bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın, Türk sigortacılığı için ye­ni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Yaşar, “Elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize ak­tarılacak. Böylece, güçlü sermaye yapımız daha da güçlenecek, sürdürülebilir büyü­memiz desteklenecek ve uzun va­deli değer üretme kapasitemiz ar­tacak” diye konuştu.

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