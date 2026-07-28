Quick Sigorta, 76.60 liradan talep toplayacak
Quick Sigorta, SPK onayıyla halka arz oluyor. Halk arzda talep toplama tarihi 29-30-31 Temmuz 2026 olarak belirlindi ve 76,60 TL sabit fiyat üzerinden talep toplanacak. Quick Sigorta’nın, mevcut sermayesi 433 milyon TL’den, 481 milyon 612 bin 950 TL’ye çıkacak ve artırılacak 48 milyon 312 bin 950 TL nominal değerli 48 milyon 312 bin 950 adet pay halka arz edilecek.
Quick Sigorta’nın, halka arzının büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak hesaplanırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak. Quick Sigorta’nın halka arzıyla ilgili açıklamalarda bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın, Türk sigortacılığı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Yaşar, “Elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize aktarılacak. Böylece, güçlü sermaye yapımız daha da güçlenecek, sürdürülebilir büyümemiz desteklenecek ve uzun vadeli değer üretme kapasitemiz artacak” diye konuştu.