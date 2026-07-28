Quick Sigorta, 76.60 liradan talep toplayacak

Quick Sigorta’nın, halka arzının büyüklüğü 3 milyar 700 milyon 771 bin 970 TL olarak hesaplanır­ken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,03 olacak. Quick Sigor­ta’nın halka arzıyla ilgili açıkla­malarda bulunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, halka arzın, Türk sigortacılığı için ye­ni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Yaşar, “Elde edilecek kaynağın tamamı şirketimize ak­tarılacak. Böylece, güçlü sermaye yapımız daha da güçlenecek, sürdürülebilir büyü­memiz desteklenecek ve uzun va­deli değer üretme kapasitemiz ar­tacak” diye konuştu.