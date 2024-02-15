Gempol, rüzgar türbini pazarında büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN

Rüzgar türbin kanatlarının taşınması için elektrikli araç üretmeye başladıklarını söyleyen Gempol Kurucu ve CEO’su Aydın Gülay, ayrıca türbinlerin kurulumu ve taşınmasında kullanılan farklı ekipmanların da üretim yelpazelerinde olduğunu ifade etti.

Yüzde 100 ihracat odaklı çalıştıklarını, türbin üretimi yapan global markaların çözüm ortağı olduklarını belirten Gülay, Gempol’ün kısa zaman içinde sektörde kalitesi ile aranan ve tercih edilen bir marka haline geldiğini vurguladı.

Gülay sözlerine şöyle devam etti, “Gempol’ün makine sektöründeki tecrübesi ve alt yapısı yenilenebilir enerji sektöründe hızla büyümemizi sağladı. Şu an odağımız tamamen yenilenebilir enerji sektörü oldu. Rüzgar türbin komponentlerini taşırken, istiflerken kullanılan araç ve ekipmanlar üretmeye başladık. Yüksek kalite gerektiren ürünler bunlar. Yurt dışında benzer ürünleri üreten firmalarla ile rekabet halindeyiz. Türkiye’de bu alandaki tek firmayız. Bu ürünleri senelerdir Türkiye’de yaptırmak isteyen türbin üreticileri memnun kaldı” dedi.

Elektrikli taşıma aracı üretimine pandemi döneminde başladıklarına işaret eden Gülay, “Tüm dünyanın, özellikle Avrupa ülkelerinin zorlu bir döneme girdiği dönemde, üretim alanında yaşanan aksaklıklar global rüzgâr türbin üreticileri ile beraber yürümemizi sağladı, bize yeni bir kapı açtı. O zorlu dönemde firmaların istedikleri ürünleri üretip, özel izinlerle Avrupa’ya gidip ürünleri devreye aldık. Pandemi döneminin ardında dünyanın farklı bölgelerinden de talepler almaya başladık. Biz de bu alanda büyümeye karar verdik ve faaliyetlerimizde yenilenebilir enerji sektörüne ağırlık vermeye başladık. İhtiyaçlar zaman içinde değişecek, bu sektörün üzerine gitmek gerekiyor” dedi.

“İkinci fabrikamız hazır”

Çiğli’de ikinci fabrikalarını da tamamladıklarını ve devreye almaya hazırlandıklarını söyleyen Gülay, yeni fabrika devreye girdiğinde kapasitelerinin ikiye katlanacağını kaydetti. 2023 yılını yüzde 25 büyüyerek tamamladıklarını, 2024 yılının daha iyi olmasını beklediklerini ifade eden Gülay, “ Biz yüzde 100 ihracat odaklı çalışan ve yüksek teknoloji üreten bir kuruluşuz. Daha fazla büyüme, yurt dışı pazarlarda daha rekabetçi olma potansiyelimiz var. Ancak maliyetlerimizdeki artış, döviz kurlarının olması gereken seviyelerde olmaması rekabet şansımızı zora sokuyor. Zira bu maliyet artışlarını, ihracat müşterilerimize anlatmakta zorlanıyoruz. 1000 euro ürünü artık 1100 euroya satıyoruz diyemiyoruz. Ülkeye döviz kazandırmak, müşteri bulmak zaten zorlu bir süreç. Biz ihracatçıları devletin desteklemesi ve elimizi rahatlatmasını istiyoruz” diye konuştu. ekledi.