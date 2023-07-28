Görkem Köseoğlu, ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve CTO’su olarak atandı

Çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’nin bağlı olduğu ING Grubu’nda üst düzey atama gerçekleşti. 2017 tarihinden bu yana ING Grubu’nda farklı liderlik rolleri üstlenen Görkem Köseoğlu, 1 Eylül 2023 itibarıyla ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi ve CTO’su olarak atandı.

Ocak 2012’de ING Türkiye ailesine katılan ve 2017 yılına kadar Operasyon ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Görkem Köseoğlu, bankanın yeniden yapılandırılması, stratejisinin yeni nesil teknolojiler odaklı hale getirilmesi ve yenilikçi bankacılık anlayışının teknolojik ve operasyonel altyapı olarak desteklenmesi konularında liderlik üstlenmişti. Bu süreçteki başarılarının ardından, 2017’de ING Grubu Yapay Zekâ ve Robot Teknolojileri Global Başkanlığı’na atanan Köseoğlu, 2018 yılında ise Global Analitik birimini kurarak ING Grubu CAO (Chief Analytics Officer) görevini üstlendi. Bu rolünde, analitik platformlarının ve değişim stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı. Son olarak ING Hollanda'da COO olarak görev yapmakta olan Görkem Köseoğlu, müşteri hizmetleri faaliyetleri, global dönüşüm ofisi ve veri yönetimi alanlarındaki çalışmalara liderlik ediyordu.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Görkem Köseoğlu, Hollanda Twente Üniversitesi’nde MBA derecesini aldı. Kariyerine, Lucent Technologies-Bell Labs şirketinde başlayan Köseoğlu, McKinsey & Company şirketinde finansal kurumlar ve iş teknolojisi alanında 10 yılı aşkın bir süre çalıştı. 2012 yılında ING Türkiye ailesine katılan Görkem Köseoğlu, 2017 yılından itibaren ING’de global düzeyde farklı liderlik rollerinde yer aldı.