Güney Koreli Nacific Türkiye pazarına girdi

Hayati ARIGAN

Korelle Kozmetik Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neslihan Niğiz Ulak, Türkiye’de Kore kozmetiği kategorisinin hızla büyüdüğünü ancak pazarda güçlü kurumsal marka yönetimi konusunda eksiklik bulunduğunu söyledi. Nacific’in bilimsel yaklaşımı ve içerik şeffaflığının vizyonlarıyla örtüştüğünü belirten Ulak, “Nacific’in global gücünü Rossmann’ın güvenilir perakende altyapısıyla birleştirerek Türkiye’de sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

The Skin Factory CEO’su Jason Roh ise Türkiye’nin stratejik büyüme merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye bizim için sadece yeni bir pazar değil. Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü olmasının ötesinde, bilinçli ve cilt bakımına ilgi duyan güçlü bir tüketici profiline sahip. Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en güçlü büyüme merkezlerimizden biri olacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin, markanın EMEA bölgesindeki büyüme stratejisinde öncelikli pazarlar arasında konumlandığı belirtilirken, şirketin bugün 58’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği ve iş hacminin yüzde 80’inden fazlasını global pazarlardan elde ettiği ifade edildi.