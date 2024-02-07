Gürcistan, laboratuvar malzeme dolabı ithal edecek

Her gün sayısız ilanlar yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla bugüne kadar birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda Gürcistan’da tıbbi ekipman ve tek kullanımlık tıbbi malzemelerin satışının yanı sıra bu ekipmanların kurulumu ve servisini de yapan bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. İthalatçı firma yayınladığı ilanla Türkiye’den laboratuvar malzeme dolabı ithal edeceğini belirtti. İlanında istediği ürünün özelliklerine de yer veren firma, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Gürcistanlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gürcistan pazarına kolay ulaşım imkanı!

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Gürcistan pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Gürcistan'daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Gürcistan'da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde. Gürcistan'da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz.