GÜRİŞ’ten Ukrayna’ya savaş döneminde enerji yatırımı

Toplamda 50 MW güç ve 100 MWh kapasiteye sahip proje kapsamında, 25 MW / 50 MWh’lik birinci faz tüm teknik testleri geçerek ticari işletim sürecine başladı. Proje, Ukrayna’nın enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik modern ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

GÜRİŞ’in Ukrayna’daki yatırımı, ülkenin elektrik iletim operatörü Ukrenergo tarafından yürütülen aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve – Otomatik Frekans Restorasyon Rezervi) test ve değerlendirme süreçlerini de başarıyla tamamladı. Sistem, şebeke frekansının dengelenmesine katkı sağlayarak enerji arz güvenliğini destekliyor.

Savaş döneminde yatırım vurgusu

GÜRİŞ’in Ukrayna temsilcisi Loic Lerminiaux, projeye ilişkin değerlendirmesinde, savaş koşullarına rağmen yatırımın kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekti. Lerminiaux, “Bu proje, uluslararası iş birliklerimizin ve mühendislik ekibimizin başarılı çalışmalarının bir sonucudur. Savaş döneminde böyle bir yatırımı hayata geçirmek büyük bir özveri gerektiriyor. Elektrik altyapısının hayati önem taşıdığı bu koşullarda projeyi başarıyla tamamlamaktan ve bölgenin kritik altyapısına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.