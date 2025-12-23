ChatGPT Go Türkiye'de: Yeni abonelik modeli kullanıma açıldı, Fiyatı ne kadar

OpenAI, yeni abonelik modeli ChatGPT Go'yu Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açtı.

iOS uygulaması üzerinden yapılan satın alımlarda Go paketi aylık 249,99 TL fiyatla sunulurken, web üzerinden yapılan alımlarda ücretlendirme dolar cinsinden gerçekleştiriliyor.

Şirket, web fiyatlarının ülkeye ve satın alma kanalına göre farklılık gösterebileceğini belirtiyor.

Daha uzun bellek ve bağlam kapasitesi

Ücretsiz sürümün sunduğu temel özelliklerin üzerine konumlanan ChatGPT Go, daha geniş kullanım imkanlarıyla dikkat çekiyor.

OpenAI'nin yardım merkezinde paylaşılan bilgilere göre bu paket kapsamında GPT-5'e daha kapsamlı erişim, görsel üretimde artırılmış limitler, daha fazla dosya yükleme hakkı ve Python dahil gelişmiş veri analizi için genişletilmiş kullanım sunuluyor.

Ayrıca daha uzun bellek ve bağlam kapasitesinin yanı sıra Projects, Tasks ve özel GPT'lere erişim de pakete dahil ediliyor.

Plus ve Pro aboneliklere kıyasla daha sınırlı

Buna karşın Go planı, Plus ve Pro aboneliklere kıyasla daha sınırlı bir içerik sunuyor. OpenAI, API kullanımının bu pakete dahil olmadığını ve ayrı olarak ücretlendirildiğini açıkladı. Sora ve connectors gibi bazı gelişmiş özelliklerin ise başlangıç aşamasında Go planında yer almadığı ifade edildi.

ChatGPT Go, ücretsiz sürüm ile Plus abonelik arasında daha erişilebilir bir alternatif olarak konumlandırılıyor.