Halkbank’tan 100 MW kapasiteli enerji yatırımı
Halkbank, bağlı ortaklığı Halk Elektrik Üretim A.Ş. aracılığıyla Karaman’da 100 MW kapasiteli Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) yatırımını hayata geçiriyor. Kurulacak yeni santralle Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Hayata geçireceğimiz santralimizle yaklaşık 120 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen miktarda yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz. Projenin yılda yaklaşık 175 bin ton karbon emisyonunu önlemesini ve yaklaşık 3 milyon ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer çevresel fayda oluşturmasını öngörüyoruz” dedi. Özdil, yatırımın çevresel ve stratejik kazanımlarının yanı sıra Halkbank Grubu açısından da ekonomik değer oluşturmasını hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yatırımla bağlı ortaklığımızın faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Santralimizin faaliyete geçmesiyle oluşturacağı ekonomik değerin, bağlı ortaklığımızın finansal performansını desteklemesini ve orta-uzun vadede Bankamızın iştirak gelirlerine katkı sağlamasını öngörüyoruz.”