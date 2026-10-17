Halkbank’tan 100 MW kapasiteli enerji yatırımı

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Öz­dil, “Hayata geçireceğimiz sant­ralimizle yaklaşık 120 bin ha­nenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen miktarda yenile­nebilir enerji üretmeyi hedef­liyoruz. Projenin yılda yaklaşık 175 bin ton karbon emisyonunu önlemesini ve yaklaşık 3 milyon ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer çevresel fayda oluştur­masını öngörüyoruz” dedi. Öz­dil, yatırımın çevresel ve stra­tejik kazanımlarının yanı sıra Halkbank Grubu açısından da ekonomik değer oluşturmasını hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yatırımla bağlı ortaklığımızın faaliyetle­rini çeşitlendirmeyi ve finan­sal yapısını güçlendirmeyi he­defliyoruz. Santralimizin faa­liyete geçmesiyle oluşturacağı ekonomik değerin, bağlı ortak­lığımızın finansal performansı­nı desteklemesini ve orta-uzun vadede Bankamızın iştirak ge­lirlerine katkı sağlamasını ön­görüyoruz.”