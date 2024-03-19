Havacılık devi irtifa kaybediyor

Emre ERGÜL

CNN Televizyonu, havacılık devi için “Başı büyük dertte” yorumunda bulundu. Bir yıl, bir şirket için bu kadar kötü başlayamazdı herhalde… Havacılık devi Boeing’den bahsediyoruz. Şirket için aksilikler daha 2024’ün ilk haftasında, 5 Ocak’ta başladı.

Alaska Havayolları’na ait 737 Max’ın kapısı kalkıştan sonra koptu. Bu olay yüzünden ülke çapında birçok 737 Max jetlerinin uçuşu durduruldu; soruşturmalar açıldı; üretim ve teslimatta gecikmeler yaşandı. Şirketin piyasa değerlemesinde 40 milyar dolar düşüş görüldü. Şubat ayında United Airlines 737 Max uçağının pilotları, uçaklarının Newark'a inerken uçuş kontrollerinin sıkıştığını bildirdi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Yönetimi (NTSB), Boeing’i yakın takibe aldı. Şirket, bu olayla mücadele ederken; NTSB Boeing'in, Alaska Havayolları jetindeki kapı tapasının değiştirilmesi için montaj hattında atılan adımları belgeleyen şirket kayıtlarını henüz kendilerine iletmediğini açıkladı. Boeing “O kayıtlar yok” açıklaması yaptı.

Boeing için kötü haber bitti derken, geçtiğimiz pazartesi yapılan bir Avustralya-Yeni Zelanda uçuşundan şu haber geldi: “Bir pilotun uçağın kontrolünü geçici olarak kaybettiğini söylemesinin ardından 787 Dreamliner uçuş sırasında aniden düşerek düzinelerce yolcunun yaralanmasına neden oldu.” Olaya neyin sebep olduğu belli değil; Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını söyledi. Ancak yaşananlar Boeing hisselerini vurdu. 11 Mart'ta yüzde 3, 12 Mart'ta da yüzde 4.5 düştü.

Amerikan CNN Televizyonu, “Boeing’in başı büyük dertte” başlıklı haberinde şu yorumu yaptı: “Ancak Boeing'in 2024'e berbat başlangıcı, hisse senedi fiyatından çok daha fazlası. Şirket bu yıla zaten zedelenmiş bir itibarla girdi. Her yeni olay ve kötü haberle birlikte havayollarının, düzenleyici kurumların ve yolcuların güvenini yeniden tesis etmek daha da zorlaşıyor.”