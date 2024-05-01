Henley & Partners, uluslararası yatırımcıyı çekmeyi hedefliyor

Kerim ÜLKER

Dünya genelinde 15’ten fazla ülkeye danışmanlık veren, aktif olarak 70 ülkeyle görüşmelerini sürdüren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Türkiye’de de yatırım göçü yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımı, uluslararası standartlarda şeffaflık, etik kriterler ve en sıkı güvenlik süreçleriyle cazip hale getirmek için çalışıyoruz.

Uluslararası yatırımcılar çoğu varlıklarını çeşitlendirmek ve dünya çapında birden fazla yatırım alanında yeni fırsatlar yaratmak için yatırım göçü programlarını kullanıyor. Henley & Partners global düzeyde devletlere danışmanlık hizmetleriyle yatırım göçü programlarının tasarlanmasından, hukuk alt yapılarının hazırlanmasına kadar sürekli hizmetle ülkelerin ekonomisine değer katacak yatırımlar sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Bugüne kadar Karadağ’dan, Malta’ya, Grenada’dan, St Kitts and Nevis’e kadar hukuksal alt yapılarını, güvenlik süreçlerini ve program konumlandırılması gibi tüm operasyonlarını tasarladığı programlarla devlet danışmanlığı verdiği ülkelere milyonlarca dolarlık doğrudan yatırım sağlamaya devam ettiklerini hatırlatan Demirel, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının başarılı olması için gereken şartlar hakkında bilgi verdi. Demirel, “Hızlı ve şeffaf başvuru süreciyle yatırım seçenekleri önemli. Öncelikli olarak işlemler basit tutulmalı.

Çok fazla seçenek yatırımcıların ve aracıların kafasını karıştırmaktadır. Doğrudan katkı ve yatırım (fon/gayrimenkul) yatırımcılar için en cazip seçeneklerdir. İstikrarlı, açık ve öngörülebilir bir hukuki ortamda hızlı ve şeffaf süreç olmalı” dedi. Demirel, “Ülkenin çekiciliği, aracılara yönelik teşvikler, küresel program tanıtımı ve pazarlama kampanyası gibi konuların bu süreçte oldukça önemli olduğunu söyledi.

Yatırım göçü programlarıyla uluslararası örnekler ve yakalanılan başarılara da değinen Demirel, “Henley & Partners, 2006 yılında Karayip ülkelerinden St. Kitts ve Nevis’de, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı kapsamında hükümetten yetkileri alarak çalışmalarına başladıktan sonra programı yenileyip uluslararası alanda tanıtarak dünyadaki en başarılı yatırım yoluyla vatandaşlık programı haline getirdi. St. Kitts ve Nevis ile Avrupa Birliği (AB) arasında vize muafiyet anlaşması müzakerelerine yardımcı oldu. 2005 ile 2015 yılları arasında 10.777 vatandaşlık hakkı sağlayan program St. Kitts ve Nevis’e 1 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım değeri kattı” diye konuştu.

Malta, 1.3 milyar $ yatırım aldı

Karadağ Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programının devlete doğrudan 230 milyon euro değerini aşan katkı sağladığını söyleyen Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Bir başka programla Grenada’ya 300 milyon ABD dolarının üzerinde doğrudan yabancı yatırımı girişi oldu. 2013 yılından 2019 yılına kadar Malta Bireysel Yatırımcı Programının küresel imtiyaz sahibi olarak hizmet veren Henley & Partners, bu doğrultuda; mevzuatları inceleyerek taslak düzenle-meler hazırladı. Program toplam 1.3 milyar euro değerinde doğrudan yabancı yatırımı sağladı” dedi.