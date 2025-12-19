Hepsiburada, bu yıl 8 bin 500 kadını e-ticarete başlattı
Hepsiburada, 2025’te 8 bin 500 kadının e-ticaret yapmasını sağladı. “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” ile girişimci kadınlara 2017’den bu yana destek olduklarını kaydeden Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Bugüne kadar 67 bin kadına destek olduk. Hedefimiz 2030’a kadar e-ticarete kazandırılan girişimci kadın sayısını 120 bine çıkarmak” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Hepsiburada, girişimci kadınlara desteğini sürdürürken, bu yıl 8 bin 500 kadının e-ticarete başlamasını sağladı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2017 yılında hayata geçirdikleri “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” kapsamındaki güncel gelişmeleri girişimci kadın markalarının katılımıyla düzenlenen yılbaşı pazarında paylaştı. Söz konusu programı kadınların dijital ekonomiye dahil olmalarını sağlamak, e-ticarete başlamalarını kolaylaştırmak ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine destek olmak amacıyla yürüttüklerini belirten Gökçetekin, “Programa, şahıs şirketi olan ya da ortaklı bir şirketin en az yüzde 51 hissesine sahip kadınlar ile tamamı kadınlardan oluşan kooperatifler katılabiliyor. 2017’den bugüne kadar program kapsamında 67 binden fazla kadın ve 300’den fazla kadın kooperatifine destek olduk. Son bir yılda 8 bin 500 kadın bu programla e-ticarete başladı. Hepsiburada platformundaki her 4 iş ortağından biri kadın girişimci, kadın kooperatifi ya da yerel üretici. Hedefimiz 2030 yılına kadar e-ticarete kazandırılan girişimci kadın sayısını 120 bine çıkarmak. Hepsiburada yalnızca sayısal büyümeyi değil; kadın girişimcilerin ciro, marka değeri ve erişim açısından da güçlenmesini desteklemek için onlara reklam, tanıtım, influencer pazarlama gibi destekler de sağlıyor” diye konuştu.
Kadınlara yüzde 50 komisyon desteği
Girişimci kadınlara sunulan destekler konusunda da bilgi veren Gökçetekin, cirosu 1 milyon TL’ye kadar olanlara yüzde 50 komisyon indirimi sağladıklarını belirtti. Gökçetekin, “Kadın kooperatiflerine: ciro sınırı olmaksızın yüzde 1 komisyon ve ücretsiz kargo desteği sağlıyoruz. Ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, HepsiAd reklam bakiyesi, özel tanıtım destekleri, 8 bankayla avantajlı finansman erişimi, HepsiAkademi’de 1000’e yakın eğitim içeriği, finansal okuryazarlık eğitimi ve ücretsiz entegrasyon ve ön muhasebe destekleri veriyoruz” açıklamasında bulundu. Programın yaygınlaştırılması amacıyla Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile geçen yıl “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” iş birliği protokolünü imzaladıklarını ileten Gökçetekin, 2026 yılında Türkiye genelinde belirlenecek 10 ilde kadınlara e-ticaret eğitimleri verileceğini söyledi.
KAGİDER ile ‘Yol Arkadaşın Burada’ iş birliği
Diğer yandan, programın 8’inci yılına özel olarak, KAGİDER iş birliğiyle “Yol Arkadaşın Burada” adlı yeni bir gelişim programı başlattıklarını bildiren Gökçetekin, “Program kapsamında, 360 derece kurgulanan eğitim modülleriyle girişimci kadınların e-ticarette büyüme yolculukları destekliyoruz. Eğitimlerin ardından seçilecek 25 kadın girişimci, KAGİDER’den mentorluk alarak yatırımcı görüşmelerine hazırlanacak. Programın ilk yarısı (13 eğitim) tamamlandı ve 1000 kadına ulaşma hedefinin yarısına şimdiden ulaşıldı” ifadelerini kullandı.
Girişimci kadınlar yılbaşı pazarında
Bu yıl üçüncüsünü Trump AVM’de düzenledikleri Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı’nda kadın girişimcilerin ürünlerini görünür kılmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarına vurgu yapan Nilhan Onal Gökçetekin, “17–20 Aralık tarihleri arasında; WoodyCord, Cen Cam, Mimas Design, Ka’i & Vrosi, Kiru, Defneden, Nevhan Sanat, RawShots ve Hyggefoods markalarının ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Biz Hepsiburada çalışanları ve misafirleri yeni yıl hediyelerini bu pazardan temin ederek girişimci kadınlara doğrudan destek oluyoruz” dedi.