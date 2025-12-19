Hepsiburada, bu yıl 8 bin 500 kadını e-ticarete başlattı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Hepsiburada, girişim­ci kadınlara deste­ğini sürdürürken, bu yıl 8 bin 500 kadının e-ti­carete başlamasını sağladı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2017 yılın­da hayata geçirdikleri “Giri­şimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı” kapsamın­daki güncel gelişmeleri giri­şimci kadın markalarının ka­tılımıyla düzenlenen yılbaşı pazarında paylaştı. Söz konu­su programı kadınların diji­tal ekonomiye dahil olmala­rını sağlamak, e-ticarete baş­lamalarını kolaylaştırmak ve işlerini sürdürülebilir şekil­de büyütmelerine destek ol­mak amacıyla yürüttüklerini belirten Gökçetekin, “Prog­rama, şahıs şirketi olan ya da ortaklı bir şirketin en az yüz­de 51 hissesine sahip kadın­lar ile tamamı kadınlardan oluşan kooperatifler katılabi­liyor. 2017’den bugüne kadar program kapsamında 67 bin­den fazla kadın ve 300’den faz­la kadın kooperatifine destek olduk. Son bir yılda 8 bin 500 kadın bu programla e-ticare­te başladı. Hepsiburada plat­formundaki her 4 iş ortağın­dan biri kadın girişimci, kadın kooperatifi ya da yerel üreti­ci. Hedefimiz 2030 yılına ka­dar e-ticarete kazandırılan girişimci kadın sayısını 120 bine çıkarmak. Hepsiburada yalnızca sayısal büyümeyi de­ğil; kadın girişimcilerin ciro, marka değeri ve erişim açısın­dan da güçlenmesini destek­lemek için onlara reklam, ta­nıtım, influencer pazarlama gibi destekler de sağlıyor” di­ye konuştu.

Kadınlara yüzde 50 komisyon desteği

Girişimci kadınlara sunu­lan destekler konusunda da bilgi veren Gökçetekin, ciro­su 1 milyon TL’ye kadar olan­lara yüzde 50 komisyon indi­rimi sağladıklarını belirtti. Gökçetekin, “Kadın koopera­tiflerine: ciro sınırı olmaksı­zın yüzde 1 komisyon ve üc­retsiz kargo desteği sağlıyo­ruz. Ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, HepsiAd reklam baki­yesi, özel tanıtım destekleri, 8 bankayla avantajlı finansman erişimi, HepsiAkademi’de 1000’e yakın eğitim içeriği, fi­nansal okuryazarlık eğitimi ve ücretsiz entegrasyon ve ön muhasebe destekleri veriyo­ruz” açıklamasında bulundu. Programın yaygınlaştırılma­sı amacıyla Hepsiburada, Ai­le ve Sosyal Hizmetler Bakan­lığı ile geçen yıl “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” iş birli­ği protokolünü imzaladıkla­rını ileten Gökçetekin, 2026 yılında Türkiye genelinde be­lirlenecek 10 ilde kadınlara e-ticaret eğitimleri verilece­ğini söyledi.

KAGİDER ile ‘Yol Arkadaşın Burada’ iş birliği

Diğer yandan, programın 8’inci yılına özel olarak, KA­GİDER iş birliğiyle “Yol Arka­daşın Burada” adlı yeni bir ge­lişim programı başlattıklarını bildiren Gökçetekin, “Prog­ram kapsamında, 360 dere­ce kurgulanan eğitim modül­leriyle girişimci kadınların e-ticarette büyüme yolculuk­ları destekliyoruz. Eğitimle­rin ardından seçilecek 25 ka­dın girişimci, KAGİDER’den mentorluk alarak yatırımcı görüşmelerine hazırlanacak. Programın ilk yarısı (13 eği­tim) tamamlandı ve 1000 ka­dına ulaşma hedefinin yarısı­na şimdiden ulaşıldı” ifadele­rini kullandı.

Girişimci kadınlar yılbaşı pazarında

Bu yıl üçüncüsünü Trump AVM’de düzenledikleri Girişimci Kadınlar Yılbaşı Pazarı’nda kadın girişimcilerin ürünlerini görünür kılmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarına vurgu yapan Nilhan Onal Gökçetekin, “17–20 Aralık tarihleri arasında; WoodyCord, Cen Cam, Mimas Design, Ka’i & Vrosi, Kiru, Defneden, Nevhan Sanat, RawShots ve Hyggefoods markalarının ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Biz Hepsiburada çalışanları ve misafirleri yeni yıl hediyelerini bu pazardan temin ederek girişimci kadınlara doğrudan destek oluyoruz” dedi.