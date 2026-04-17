Humanis, bu yıl cirosunu 250 milyon dolara çıkaracak
Türkiye’de üretilen her 20 kutudan 1’ini karşılayan küresel bir üretim gücüne dönüştüklerini kaydeden Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, bu yıl cirolarını 250 milyon dolara, üretim miktarını ise 120 milyon kutuya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Sancak, Çin’e ilaç ihracatı yapan ilk Türk ilaç firması olduklarını ve ABD pazarı için çalışmalara başladıklarını aktardı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de 2013 yılında üretime başlayan ve ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan Humanis, bugün Türkiye’de üretilen her 20 kutudan birini karşılıyor. Humanis; inşaat, sağlık, teknoloji ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Saya Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Holding, Folkart, Humanis, Volt Teknoloji ve Promote markalarını çatısı altında toplayarak çok sektörlü yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, Saya Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Volt Teknoloji Genel Müdürü Metin Sancak, Humanis’in Tekirdağ Çerkezköy’de 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen üretim tesisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tesiste; katı, yarı katı ve likit gibi farklı farmasötik formlarda üretim gerçekleştiriyor.
Şirket olarak son yıllarda attıkları adımların karşılığını somut şekilde almaya başladıkları bir dönemin içinde bulunduklarını belirten Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, “Türkiye pazarında yalnızca büyüyen değil, bulunduğu yeri sağlamlaştıran bir yapıdayız. Bu yıl ciromuzu 250 milyon dolar, üretim miktarımızı ise 120 milyon kutu olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu yıl 12 milyon euro ilaç geliştirme yatırımı yapacağız” dedi.
İhracatta Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Afrika pazarlarının yer aldığını bildiren Sancak, iki yıl önce Almanya’da kurdukları Humanis GmbH, Avrupa’ya doğrudan varlık göstermeye başladıklarını aktardı. Şirketin faaliyete geçişinin 2. yılında EU GMP sertifikasını (İyi İmalat Uygulamaları) aldıklarını açıklayan Sancak, “Ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden aldığımız GMP sertifikalarla üretim süreçlerinde uluslararası standartlara uyumu belgeledik. Şuan üretimimizin yaklaşık %13’ünü ihraç ediyoruz, 2027’de ihracatı %20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Öte yandan şirketimizin büyüme hikâyesinde önemli bir boyutunu da sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu doğrultuda 8 milyon dolarlık GES yatırımları ile elektik enerjisi ihtiyacımızın %70’ini karşılıyoruz” diye konuştu.
Çin’e ihracat yapmaya başladı Hedef ABD pazarına girmek
Küresel yayılım için Çin’in özel bir yer aldığını aktaran Sancak, Humanis’in Türkiye’den Çin’e ilaç ihracatı gerçekleştiren ilk şirket olması, Türk ilaç sanayisinin üretim kalitesi için de önemli bir eşik olduğunu vurguladı. “Çin pazarının giriş yapmanın şirketimizin küresel ölçekte güven veren bir üretici hâline geldik” diyen Sancak, “Şirketimiz için bir sonraki stratejik eşik ise ABD pazarı. Beş yıl içinde ABD pazarına girmek için ilaç geliştirme projelerine başladık” ifadelerini kullandı.
Ar-Ge büyümenin merkezinde
Büyüme stratejilerinin merkezinde Ar-Ge’nin yer aldığını bildiren Sancak, üretim kampüslerinde bulunan 2 bin 500 m2'lik Ar-Ge Merkezi’nde klinik çalışmalardan ruhsat dosyası hazırlamaya kadar ilaç geliştirme sürecinin kritik aşamalarını aynı çatı altında topladıklarını kaydetti. Sancak, “2024’te Serebrotendinöz Ksantomatozis (CTX) gibi nadir hastalıklara yönelik tedavi seçeneklerini de hastalara sunduk. CTX tedavisine yönelik geliştirdiğimiz dünyadaki bu ilk eşdeğer ürünün kamu maliyesine yıllık 400 milyon TL katkı sağladık” dedi.
2025 yılında 6,2 milyar TL ciro elde etti
Saya Holding olarak ilacı, gayrimenkulü ve savunma teknolojilerini aynı stratejik çerçevede ele alarak dengeli bir yapı kurduklarını kaydeden Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, “Bu yapı, belirsizliklerin arttığı dönemlerde en büyük gücümüz haline geliyor. Çünkü biz sadece bugünü yönetmiyoruz; yarının risklerine karşı da hazırlık yapıyoruz. Kârlılığımızı koruyarak, kaynaklarımızı doğru alanlara yönlendirerek ilerliyoruz. Amacımız, her koşulda sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı inşa etmek” dedi.
Mengi, Humanis’in 2025 yılı cirosunun 6,2 milyar TL olduğunu belirtirken, Folkart’ın 6,2 milyar TL, Volt Teknoloji’nin ise 1,4 milyar TL ciroya ulaştığını aktardı.
Onkoloji ve diyabet alanına girecek
200’ün üzerinde ruhsatlı ürünü ve 12 farklı tedavi alanında ilaç üretimi yapan şirket, pediatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dahiliye, enfeksiyon, gastroenteroloji, dermatoloji, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, nadir hastalıklar, psikiyatri ve nöroloji gibi çok sayıda alanda faaliyet gösteriyor. Bir yandan mevcut ürün portföyünü güçlendirirken diğer yandan daha yüksek katma değerli tedavi alanlarına yönelen şirket, çok yakın zamanda onkoloji ve diyabet alanına girmek için çalışmalarını sürdürüyor.