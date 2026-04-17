Humanis, bu yıl cirosunu 250 milyon dolara çıkaracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de 2013 yılında üre­time başlayan ve ilk 500 sanayi kuruluşu sıralama­sında yer alan Humanis, bugün Türkiye’de üretilen her 20 kutu­dan birini karşılıyor. Humanis; in­şaat, sağlık, teknoloji ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde faali­yet gösteren Saya Holding bünye­sinde faaliyet gösteriyor. Holding, Folkart, Humanis, Volt Teknolo­ji ve Promote markalarını çatısı altında toplayarak çok sektörlü yapısıyla faaliyetlerini sürdürü­yor.

Saya Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Cem Mengi, Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, Saya Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Volt Teknoloji Genel Müdürü Metin Sancak, Hu­manis’in Tekirdağ Çerkezköy’de 200 milyon dolar yatırımla haya­ta geçirilen üretim tesisinde ba­sın mensuplarıyla bir araya geldi. Tesiste; katı, yarı katı ve likit gibi farklı farmasötik formlarda üre­tim gerçekleştiriyor.

Şirket olarak son yıllarda attık­ları adımların karşılığını somut şekilde almaya başladıkları bir dö­nemin içinde bulunduklarını be­lirten Humanis Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak, “Türkiye pazarında yalnızca büyüyen de­ğil, bulunduğu yeri sağlamlaştıran bir yapıdayız. Bu yıl ciromuzu 250 milyon dolar, üretim miktarımızı ise 120 milyon kutu olarak gerçek­leştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu yıl 12 milyon euro ilaç geliştir­me yatırımı yapacağız” dedi.

İhracatta Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Latin Amerika ve Af­rika pazarlarının yer aldığını bil­diren Sancak, iki yıl önce Alman­ya’da kurdukları Humanis Gm­bH, Avrupa’ya doğrudan varlık göstermeye başladıklarını ak­tardı. Şirketin faaliyete geçişinin 2. yılında EU GMP sertifikasını (İyi İmalat Uygulamaları) aldık­larını açıklayan Sancak, “Ardın­dan dünyanın çeşitli ülkelerin­den aldığımız GMP sertifikalarla üretim süreçlerinde uluslarara­sı standartlara uyumu belgele­dik. Şuan üretimimizin yaklaşık %13’ünü ihraç ediyoruz, 2027’de ihracatı %20’ye çıkarmayı he­defliyoruz. Öte yandan şirke­timizin büyüme hikâyesinde önemli bir boyutunu da sür­dürülebilirlik yer alıyor. Bu doğrultuda 8 milyon dolar­lık GES yatırımları ile elek­tik enerjisi ihtiyacımızın %70’ini karşılıyoruz” diye konuştu.

Çin’e ihracat yapmaya başladı Hedef ABD pazarına girmek

Küresel yayılım için Çin’in özel bir yer aldığını aktaran San­cak, Humanis’in Türkiye’den Çin’e ilaç ihracatı gerçekleşti­ren ilk şirket olması, Türk ilaç sa­nayisinin üretim kalitesi için de önemli bir eşik olduğunu vurgu­ladı. “Çin pazarının giriş yapma­nın şirketimizin küresel ölçek­te güven veren bir üretici hâline geldik” diyen Sancak, “Şirketi­miz için bir sonraki stratejik eşik ise ABD pazarı. Beş yıl içinde ABD pazarına girmek için ilaç geliştirme projelerine başladık” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge büyümenin merkezinde

Büyüme stratejilerinin merke­zinde Ar-Ge’nin yer aldığını bildi­ren Sancak, üretim kampüslerin­de bulunan 2 bin 500 m2'lik Ar-Ge Merkezi’nde klinik çalışmalardan ruhsat dosyası hazırlamaya ka­dar ilaç geliştirme sürecinin kri­tik aşamalarını aynı çatı altında topladıklarını kaydetti. Sancak, “2024’te Serebrotendinöz Ksan­tomatozis (CTX) gibi nadir has­talıklara yönelik tedavi seçenek­lerini de hastalara sunduk. CTX tedavisine yönelik geliştirdiğimiz dünyadaki bu ilk eşdeğer ürünün kamu maliyesine yıllık 400 mil­yon TL katkı sağladık” dedi.

2025 yılında 6,2 milyar TL ciro elde etti

Saya Holding olarak ilacı, gayrimenkulü ve savunma teknolojilerini aynı stratejik çerçevede ele alarak dengeli bir yapı kurduklarını kaydeden Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, “Bu yapı, belirsizliklerin arttığı dönemlerde en büyük gücümüz haline geliyor. Çünkü biz sadece bugünü yönetmiyoruz; yarının risklerine karşı da hazırlık yapıyoruz. Kârlılığımızı koruyarak, kaynaklarımızı doğru alanlara yönlendirerek ilerliyoruz. Amacımız, her koşulda sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı inşa etmek” dedi.

Mengi, Humanis’in 2025 yılı cirosunun 6,2 milyar TL olduğunu belirtirken, Folkart’ın 6,2 milyar TL, Volt Teknoloji’nin ise 1,4 milyar TL ciroya ulaştığını aktardı.

Onkoloji ve diyabet alanına girecek

200’ün üzerinde ruhsatlı ürünü ve 12 farklı tedavi alanında ilaç üretimi yapan şirket, pediatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dahiliye, enfeksiyon, gastroenteroloji, dermatoloji, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, nadir hastalıklar, psikiyatri ve nöroloji gibi çok sayıda alanda faaliyet gösteriyor. Bir yandan mevcut ürün portföyünü güçlendirirken diğer yandan daha yüksek katma değerli tedavi alanlarına yönelen şirket, çok yakın zamanda onkoloji ve diyabet alanına girmek için çalışmalarını sürdürüyor.