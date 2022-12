IF Wedding Fashion İzmir’i 25 bin kişi ziyaret etti

16. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 22-25 Kasım 2022 tarihlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlendi. Türkiye’den ve 10 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 223 katılımcının yer aldığı fuar, dünyanın dört bir yanından 98 ülkeden ve Türkiye’nin 75 ilinden profesyonel ziyaretçileri ağırladı. Fuar kapsamında, Ticaret Bakanlığı desteği, İzmir Ticaret Odası ve Ege İhracatçılar Birliği iş birliği ile Alım Heyeti organizasyonları da düzenlendi. 8 bin 500 yıllık tarihiyle Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İzmir’de, 16’ncı kez gerçekleştirilen fuar, yalnızca sergilenen ürün çeşitleriyle değil adeta uluslararası bir moda şölenine dönüşen defileleri, yarışmaları ve şovları ile de dikkat çekti. 2023 modasına yön verecek tasarımlar da ilk kez fuarda görücüye çıktı.

"Ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’i fuarlar kenti yapma vizyonu çerçevesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “IF Wedding Fashion İzmir, Avrupa’nın en büyük moda fuarı. Büyümesini aralıksız her yıl sürdüren bu fuara, İzmir’de ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Fuarımızda tüm ürün guruplarından 223 katılımcımız oldu. 75 ilden 20 bini aşkın yerli profesyonel ziyaretçimiz, 98 ülkeden 5 bine yakın yabancı ziyaretçimiz ve alım heyetlerimiz vardı. Türkiye, özellikle son yıllarda gelinlik ve abiyede önemli bir tedarikçi konumunda ve yaklaşık 1 milyar doların üzerinde gelinlik ihracatı yapıyor. Bunun yaklaşık yüzde 70’i de İzmir’den gerçekleştiriliyor. Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere dünya geneline, gelinliğin yanı sıra abiye, damatlık gibi düğün kıyafetleri ihraç ediliyor. Fuarımız 16 yıldır, her geçen yıl daha da gelişen sektörün dünyadaki temsilcilerini İzmir’de bir araya getiriyor ve güçlü bir moda ekonomisi oluşmasına katkı sunuyor. Fuar sektörü, sektör de fuarı her geçen yıl biraz daha ileriye taşıyor. Ayrıca, gerçekleştirilen defileler, etkinlikler de fuarımıza büyük renk katıyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile bu yıl 13.’sünü düzenlediğimiz Gelinlik Tasarım Yarışması ile de sektöre genç tasarımcılar kazandırıyoruz. Tüm katılımcılarımıza, sektör temsilcilerimize, paydaş ve destekçilerimize teşekkür ediyorum. Yıl boyunca düzenlediğimiz tüm fuarlarımızda olduğu gibi bundan sonraki fuarlarımızda da sektörü büyütmeye, uluslararası arenalarda tanıtarak ihracata katkı koymaya, binlerce katılımcı ve ziyaretçinin yarattığı sinerji ile de kent ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri haline geldi"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarın sektör temsilcilerinin dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek, “İzmir Ticaret Odası olarak ülkemizde gelinlik, abiye ve damatlık sektörünün en önemli aktörleri konumundaki İzmirli üreticilerimizin dış pazarlardaki bağlantılarının güçlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve artırılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla, IF Wedding Fashion İzmir 16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı desteği ve İZFAŞ iş birliği ile Alım Heyeti Organizasyonu gerçekleştirdik. 3 gün boyunca devam eden sektörel alım heyeti organizasyonumuzda, 14 üye firmamız 9 ülkeden yabancı alıcılarla toplam 220 ikili görüşme gerçekleştirdi. Son derece verimli geçen görüşmeler, sektörümüzün dış pazarlardaki bilinirliği ve markalaşması konularında da bir kaldıraç görevi görecektir. Kentimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan ikili iş görüşmelerinin gerçekleşmesinde verdikleri destekten ötürü Ticaret Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunarız. Fuarları, İzmir’in en önemli büyüme dinamiklerinden biri olarak görüyoruz. Bu yüzden Oda olarak, üyelerimizin fuarlara katılımına yönelik destek ve hizmetlerimizi artırmaya gayret ediyoruz. Fuarlar kenti İzmirimizin tarihten de aldığı misyonla kentin tüm paydaşlarının katkılarıyla nice güzel fuarlara imza atmasını temenni ediyoruz” dedi.

"Uluslararası arenada gururumuz olmaya devam ediyor"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “IF Wedding Fashion İzmir, moda sektörünün en büyük fuarlarından biri olup uluslararası arenada gururumuz olmaya devam ediyor. İzmirimize moda rüzgarı estiren yerli ve yabancı sektör temsilcilerini İzmir’de buluşturan fuar, göz bebeğimiz. Çünkü istihdam sağlıyor, ihracat yaparak döviz kazandırıyor. Nitelikli işgücü, kaliteli üretimi ile İzmirimizi, ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil ediyor. Her alanda dönüşümün yaşandığı bir süreç içerisindeyiz. Ve bu dönüşüm, geç kalmamayı gerektirmektedir. İnovasyonun, yaratıcılığın, kişiye özel üretimin, tasarımın öne çıktığı, sanayi 5.0’ın gündemde olduğu bir çağda, sektörün atacağı her yenilikçi adım, bir sonraki adımı daha güçlü, daha başarılı kılacaktır. İzmir’e, ülkemize değer katan, katmaya devam edecek olan sektör temsilcilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

"Dünya pazarından aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “IF Wedding Fashion İzmir, sektörde artık marka haline gelmiş bir fuar ve her sene dünyanın birçok noktasından 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Ülkemizin gelinlik üretiminin yüzde 70'lik kısmını İzmir tek başına karşılıyor. Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünya geneline ihracat yapıyoruz. Bu sene Birliğimiz, Ticaret Bakanlığı kanalıyla fuar ile eş zamanlı olarak üç gün boyunca gelinlik, damatlık, abiye, çocuk abiye ve aksesuar sektörlerini kapsayan alım heyeti organize etti. Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, İtalya, Makedonya, Yunanistan olmak üzere 10 farklı ülkeden 51 yabancı alıcıyla 18 firmamız yaklaşık 200 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye’nin konfeksiyon ihracatı, Ocak-Ekim döneminde yüzde 7 artışla 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı dünya genelinde gelinlik, takım elbise ve abiye giyim sektöründe 145 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Alım heyetimize katılan hedef ülkelerden Almanya 2021 yılında ilgili sektörlerde 13,6 milyar dolar ithalatıyla ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Alım heyetinin diğer bir önemli ülkesi Fransa ise 2021 yılında 7,6 milyar dolarlık ithalatıyla üçüncü sırada. Birleşik Krallık’ın 2021 yılında ithalat tutarı 6,9 milyar dolar, İtalya'nın ise 4,8 milyar dolar. Biz yeni ticari bağlantılarla Türkiye’nin, gelinlik, takım elbise ve abiye sektörlerinde dünya pazarından aldığı yüzde 4 payı yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Sadece sektöre değil kentin ticari sirkülasyonuna da katkı sağlıyor"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise fuarın sadece sektöre değil, kentin tüm dinamiklerine önemli katkılar verdiğini söyleyerek, “İzmir'in yenilikçi ve modern yüzünü dünyaya tanıtmaya vesile olan bu fuarın başarısında, kentimizin gelinlik, abiye ve damatlık sektöründe dünyanın önemli merkezlerinden biri olmasının da etkisi bulunmaktadır. Kentin en önemli büyüme motivasyonlarını oluşturan ihtisas fuarları konusunda, İzmir Esnaf Teşkilatının da üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getirdiğini ifade etmek istiyorum. Gerek bu fuarda, gerekse diğer sektörel ihtisas fuarlarında, yerel yönetimlerimizle, kamuyla ve diğer meslek kuruluşları ile iş birliği içinde kentimize ve ülkemize hizmet için çaba sarf ediyoruz. İnternetin ve online ticaretin önemli aşamalar kaydetmesine rağmen değerinden hiçbir şey kaybetmeyen ihtisas fuarlarının çoğunluğuna esnaf teşkilatı olarak katılıyoruz. Sektörel rekabette güç kazanmak adına fuarlardan istifade ediyoruz. Öte yandan, ihtisas fuarlarının, sadece ilgili sektörün üyelerine değil, kentin ticari sirkülasyonuna da olumlu yansıdığını gözden kaçırmamak lazım. Fuar zamanları gelen misafirlere, katılımcılara hizmet veren kesimlerin başında esnaf sanatkarlar gelmekte. Otelcisinden taksicisine, restoranlarından hediyelik eşya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize kadar dalga dalga yayılan katma değerden esnaf teşkilatımız da üzerine düşen payı almakta. Bu nedenle İESOB olarak bu çalışmaları önemsiyor, fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Tüm kurumların sahiplenmesi ve birlikte hareket etmesi başarıyı getirdi

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, fuarın 16 yıldır yükselen bir ivme ile devam ettiğini ve bu yıl da geçen yıla oranla katılımcı sayısı ve metrajda artış yaşandığını belirterek, “Partneri olduğumuz Fuar, dünyada önemli bir yere sahip. Bu başarının en önemli sebebi, kentimizdeki tüm kurumların fuarı sahiplenmesi ve büyütmek için birlikte hareket etmesidir. Fuarda yakalanan iş bağlantıları sonrasında üretici firmaların müşterilerine hızlı ve kaliteli üretim ile hizmet vermesi sektörün yurt dışında başarılı bir noktaya gelmesini sağlamıştır. İzmir gelinliğin başkenti olarak anılıyor ve IF Wedding Fashion İzmir’in bunda büyük rolü var. 16 yıl önce temelleri atılan fuar için İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve İZFAŞ çok büyük yatırımlar yapmakta. Hedef pazar olarak belirlenen ülkelerden ziyaretçiler İzmir’e getirilmekte. Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Ticaret Odası yurt dışından alım heyeti çalışması ile yabancı ziyaretçi organizasyonları yapmakta. İzmir Ticaret Odası fuara katılan İzmirli firmalara fuar teşvikleri sağlamaktadır. Firmalar, üretim kalitesi, eğitimli işgücü ve edindikleri ihracat deneyimi ile yurt dışında kentimizi gelinlikte marka haline getirme yolunda büyük çaba göstermişlerdir. Başarı tesadüf değildir. Fuarımıza bu yıl da çok çeşitli ülkelerden alım grupları geldi. Bu ziyaretçiler firmaların yeni pazarlara açılması için yol açacaktır. Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Gelinlik Tasarım Yarışmasının 13.’sü Modaverse teması ile genç tasarımcıları buluşturdu. Geçen yılın yarışmasında derece sahibi olan genç tasarımcı Hasancan Meşelik tüm izleyicileri hayran bırakan bir defile gerçekleştirdi. Sektördeki birliktelik, diğer sektörlere de örnek olacak kadar güçlü. Firmalar ve kurumlar arası güç birliği fuarımıza da aynı şekilde yansımakta. Kentimizde sektörün markalaşması İzmir için büyük gurur kaynağı” diye konuştu.

Otellerde doluluk yüzde 100’e ulaştı

Skal İzmir Başkanı Güner Güney de IF Wedding Fashion İzmir’in otelcilik ve turizm sektörüne büyük katkı sağladığını belirterek, “Yalnızca bizim sektörümüze değil aynı zamanda civar esnaflara da büyük faydası oldu. Tahminlerime göre fuar kapsamında yaklaşık 2 bin geceleme gerçekleşti. Hem şehir merkezinde Çankaya, Konak, Alsancak, Basmane, Bayraklı ve Balçova’daki otellerin yanı sıra çevredeki tatil bölgelerinde de doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Pandemi sonrasında bu oranlar sektöre büyük katkı sağladı, moral oldu. Kısa süre sonra da TTI İzmir Fuarı geliyor. İhtisas fuarlarının, sektörümüze ve İzmir’in tanıtımına büyük etkisi var. Her yıl katılımlar artıyor, bir önceki seneye göre. Bu konuda İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve ekibini kutluyorum. Dünya standartlarında bir fuar alanında gerçekleşen 30’un üzerinde fuar, İzmir’in hem ekonomisine hem tanıtımına gerek yurtiçi gerek yurtdışında büyük destek sağlıyor. Fuarların ekonomiye katkısının yanı sıra İzmir’in tanınırlığını artırdığını da düşünüyorum” dedi.

IF Wedding Fashion İzmir bir dünya markası haline geldi

IF Wedding Fashion İzmir’in yalnızca bir fuar değil yarışma ve defileleriyle de bir dünya markası haline geldiğini belirten Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım da fuarda tüm kurum ve kuruluşların güç birliğinin, sektörün gelişmesine de büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Salkım, “Hem eş zamanlı düzenlenen Fashion Tech ve Fashion Prime fuarları hem de IF Wedding Fashion İzmir Fuarı sektör için çok önemli fuarlar. Diğer iki fuarda olduğu gibi bu fuar da çok başarılı geçti. Fuarın sektörün yanı sıra da İzmir ekonomisine ciddi katkılar sağladığını düşünüyorum. Görüştüğüm katılımcı firmalar, çok memnun olduklarını ve yurt dışına çok güzel siparişler aldıklarını söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz de zaten üyelerimize katkı için bu fuarın destekçileri arasında yer alıyoruz ve çabalarımızın meyvelerini topladığımız için memnunuz. Her geçen yıl büyüyen IF Wedding Fashion İzmir’in, gelecek yıllarda hem katılımcı sayısı hem yüzölçümü hem de iş hacmiyle daha da büyüyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.