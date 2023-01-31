İmzalar atıldı: Barcelona'nın stadı Spotfiy Nou Camp'ın yenileme işi Limak'ın

Sözleşmeye göre yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından Haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak. FC Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak’ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.

Barselona şehrinin ikonik yapılarından birisi olan Spotify Camp Nou’nun yenileme çalışmaları devam ederken futbol takımı 1 yıl süreyle maçlarını başka bir statta oynayacak.

Sözleşmeye FC Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta imza koyarken, Limak adına imzayı Nihat Özdemir attı.

Barselona’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, bu projenin bir stadyumu yenilemekten çok daha öte bir sorumluluk anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Spotify Camp Nou ve Barselona adeta birbiriyle özdeşleşmiş iki kavram. Sadece Kulüp için değil, Barselona şehri ve Kulübün taraftarları için de büyük anlam taşıyan bu yapının yenilenmesi işini, zorlu bir rekabet içinde geçen teklif sürecinin ardından üstlenmiş olduk. Bu proje Limak açısından ufkumuzu ve vizyonumuzu ne kadar geniş tutabildiğimizi gösterirken, hepimizi haklı olarak gururlandırıyor ve heyecanlandırıyor” dedi.

İleride tüm Barselonalıların sahip olmaktan gurur duyacağı bir tesisi ortaya çıkarmaya kararlı olduklarını sözlerine ekleyen Özdemir, Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi projesi ile Limak olarak dünya çapında çok önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti.

Laporta: Büyük sorumluluk

İmza töreninde konuşan FC Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ise, “1992 Yaz Olimpiyat Oyunlarından sonra Katalonya’da bir spor tesisi için yapılan en önemli dönüşüm ve modernizasyon projesi olacak olan yeni stadyum, Espai Barça’nın mücevher taşı olacak. Ayrıca Yeni Spotify Camp Nou, Barselona taraftarına, torunlarımıza bırakacağımız mirasımız olacak. Hiç şüphesiz bu süreç hem kulüp, hem de Limak’a büyük bir profesyonel sorumluluk yüklüyor. Barselona Futbol Kulübü’nün 125’inci kuruluş yıldönümüne denk gelen Kasım 2024 tarihine kadar bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

İmza törenine Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit de katıldı.

Kapasite 105 bine çıkacak

Stadyumun yenilenmesi ile birlikte seyirci kapasitesi 105 bine çıkacak. Kısmen kapanacak olan stadın çatısına ise güneş panelleri yerleştirilecek. Çok daha modern bir görünüp kazanacak olan Spotify Camp Nou dünya futbolunda bir çekim merkezi olmaya devam edecek.