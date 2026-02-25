‘Influencer’lar gençlere fazla para harcatıyor

Sevilay ÇOBAN

Araştırma raporlarına gö­re, dünya genelinde, her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazarlığa sahip. OECD’nin hazırladığı rapora gö­re ise 15 yaşındaki gençlerin üç­te ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanı­yor.

Ancak öğrencilerin %18’inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi ala­mayacak düzeyde “yetersiz” ola­rak tanımlanıyor. Bu verilerden yola çıkan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Tür­kiye ve Habitat Derneği, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu, kap­sayıcı ve çok katmanlı bir eğitim seferberliği başlattı.

‘Finansla Ge­lecek’ adlı proje ile ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazar­lık becerilerinin artırılması he­defleniyor. İstasyon Gaziantep’te gerçekleştirilen lansmana UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardım­cısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bo­ra Caldu katıldı. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönül­lü Destekçisi Özge Özacar da İs­tasyon Gaziantep’te konuklar ara­sında yer aldı.

Kaynaklar etkin biçimde yönetilmeli

Günümüzde kalkınmanın gi­derek artan biçimde dayanıklı­lıkla tanımlandığını belirten UN­DP Türkiye Mukim Temsilci Yar­dımcısı Miodrag Dragisic, “Yani şoklara karşı ayakta kalabilme, değişime uyum sağlayabilme ve geleceği güvenle planlayabilme kapasitesi giderek daha önem­li hale geliyor.

Geleceği güvenle planlayabilmenin merkezinde ise finansal okuryazarlık yer alıyor. Finansal okuryazarlık, gençlerin eğitimlerine ilişkin bilinçli karar­lar almalarını, çoğu zaman sınır­lı olan kaynaklarını etkin biçim­de yönetmelerini ve yetişkinliğe geçiş sürecinde karşılaşabilecek­leri finansal risklere hazırlıklı ol­malarını sağlıyor.

Finansal okur­yazarlığa yatırım yaptığımızda özgüven inşa ediyor, dayanıklılı­ğı güçlendiriyor ve gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etme­leri için gerekli araçları sunuyo­ruz. Bu nedenle bu tür girişimler büyük önem taşıyor. Çünkü birey­lere ve topluma bir bütün olarak yatırım yaptığımızda, kalkınma sürdürülebilir ve uzun vadeli ha­le gelir” dedi.

81 ilde 31 gönüllü eğitmen

Habitat Derneği İcra Kuru­lu Başkanı Bora Caldu da “Habi­tat Derneği olarak, uzun yıllardır finansal okuryazarlık alanında sahada karşılığı olan, gençlerin hayatına doğrudan dokunan ça­lışmalar yürütüyoruz.

Allianz ve UNDP ortaklığında hayata geçir­diğimiz Finansla Gelecek Pro­jesi ile 15–24 yaş arası gençlerin ve genç girişimcilerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve si­gorta konularına erişimini güç­lendirmeyi hedefliyoruz. Türki­ye’nin 81 ilinden seçilen 31 gö­nüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık ve bir yıl için­de 10 bin gence erişmeyi amaçlı­yoruz. Eğitimlerin yanı sıra FIN­HACK, finansal koçluk program­ları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa edi­yoruz” diye konuştu.

Allianz Tür­kiye Hayat ve Emeklilik Şirketle­ri Genel Müdürü Taylan Türköl­mez ise finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekono­mik zorlukları atlatmalarına, pi­yasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şe­kilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik ol­duğunu söyledi. Türkölmez, “Fi­nansla Gelecek projesiyle genç­lerin bu yetkinliklerini artırmayı ve bu yetkinliklerin bireysel re­fah ile ekonomik dayanıklılık açı­sından ölçülebilir, kalıcı bir etki yaratmasını hedefliyoruz” ifade­sini kullandı.

Eğitimler İstanbul’da gençlik yurtlarında verilecek

Finansla Gelecek Projesi, ilk etapta 15–24 yaş aralığındaki gençleri odağa alarak, Aralık 2025’te gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle start verdi. Eğitmen eğitiminde yetiştirilen gönüllü eğitmenler, Türkiye’nin 81 ilinde yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak aldıkları eğitimleri okullarda ve Habitat Derneği’nin topluluk merkezlerinde lise ve üniversite öğrencilerine aktaracaklar.

Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra program, çevrimiçi eğitimlerle de desteklenecek. Proje kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ve katkısıyla eğitimlerin İstanbul’daki tüm gençlik yurtlarında uygulanması ve eğitim modelinin önümüzdeki dönemde diğer illerdeki gençlik yurtlarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İndirim kampanyaları alışverişi tetikliyor

İstasyon Gaziantep’te finansal okuryazarlık eğitimine katılan yaklaşık 20 genç, eğitmenin alışveriş tercihlerini etkileyen unsurlar hakkındaki sorularını yanıtladı. Gençlerin büyük çoğunluğu finansal dengeyi tutturmakta güçlük çektiğini ifade ederken, alışveriş yapma kararını tetikleyen unsurlar hakkında verdikleri cevaplar bunun nedenini de ortaya koydu. Alışverişlerinin büyük bir bölümünü ebeveynlerinin kredi kartlarıyla yaptıklarını ifade eden gençler, indirim kampanyaları, influencer iletişimi ve arkadaşlarından etkilendiklerini dile getirdi.