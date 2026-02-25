‘Influencer’lar gençlere fazla para harcatıyor
UNDP Türkiye ve Habitat Derneği, gençlerde finansal okuryazarlığı artırmak hedefiyle ‘Finansla Gelecek’ projesini hayata geçirdi. Projenin ilk etabında 10 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Gaziantep’teki eğitimde gençler, alışveriş kararlarında indirim kampanyaları ve influencer iletişiminin etkili olduğunu söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Araştırma raporlarına göre, dünya genelinde, her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazarlığa sahip. OECD’nin hazırladığı rapora göre ise 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanıyor.
Ancak öğrencilerin %18’inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde “yetersiz” olarak tanımlanıyor. Bu verilerden yola çıkan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu, kapsayıcı ve çok katmanlı bir eğitim seferberliği başlattı.
‘Finansla Gelecek’ adlı proje ile ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerinin artırılması hedefleniyor. İstasyon Gaziantep’te gerçekleştirilen lansmana UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu katıldı. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da İstasyon Gaziantep’te konuklar arasında yer aldı.
Kaynaklar etkin biçimde yönetilmeli
Günümüzde kalkınmanın giderek artan biçimde dayanıklılıkla tanımlandığını belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, “Yani şoklara karşı ayakta kalabilme, değişime uyum sağlayabilme ve geleceği güvenle planlayabilme kapasitesi giderek daha önemli hale geliyor.
Geleceği güvenle planlayabilmenin merkezinde ise finansal okuryazarlık yer alıyor. Finansal okuryazarlık, gençlerin eğitimlerine ilişkin bilinçli kararlar almalarını, çoğu zaman sınırlı olan kaynaklarını etkin biçimde yönetmelerini ve yetişkinliğe geçiş sürecinde karşılaşabilecekleri finansal risklere hazırlıklı olmalarını sağlıyor.
Finansal okuryazarlığa yatırım yaptığımızda özgüven inşa ediyor, dayanıklılığı güçlendiriyor ve gençlere daha iyi bir geleceği hayal ve inşa etmeleri için gerekli araçları sunuyoruz. Bu nedenle bu tür girişimler büyük önem taşıyor. Çünkü bireylere ve topluma bir bütün olarak yatırım yaptığımızda, kalkınma sürdürülebilir ve uzun vadeli hale gelir” dedi.
81 ilde 31 gönüllü eğitmen
Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da “Habitat Derneği olarak, uzun yıllardır finansal okuryazarlık alanında sahada karşılığı olan, gençlerin hayatına doğrudan dokunan çalışmalar yürütüyoruz.
Allianz ve UNDP ortaklığında hayata geçirdiğimiz Finansla Gelecek Projesi ile 15–24 yaş arası gençlerin ve genç girişimcilerin finansal okuryazarlık, risk yönetimi ve sigorta konularına erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 31 gönüllü eğitmenimizle kısa sürede 563 gence ulaştık ve bir yıl içinde 10 bin gence erişmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerin yanı sıra FINHACK, finansal koçluk programları ve dijital araçlarla gençlerin birlikte ürettiği, sürdürülebilir bir finansal ekosistem inşa ediyoruz” diye konuştu.
Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez ise finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına, piyasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu söyledi. Türkölmez, “Finansla Gelecek projesiyle gençlerin bu yetkinliklerini artırmayı ve bu yetkinliklerin bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki yaratmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
Eğitimler İstanbul’da gençlik yurtlarında verilecek
Finansla Gelecek Projesi, ilk etapta 15–24 yaş aralığındaki gençleri odağa alarak, Aralık 2025’te gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle start verdi. Eğitmen eğitiminde yetiştirilen gönüllü eğitmenler, Türkiye’nin 81 ilinde yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak aldıkları eğitimleri okullarda ve Habitat Derneği’nin topluluk merkezlerinde lise ve üniversite öğrencilerine aktaracaklar.
Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra program, çevrimiçi eğitimlerle de desteklenecek. Proje kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ve katkısıyla eğitimlerin İstanbul’daki tüm gençlik yurtlarında uygulanması ve eğitim modelinin önümüzdeki dönemde diğer illerdeki gençlik yurtlarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
İndirim kampanyaları alışverişi tetikliyor
İstasyon Gaziantep’te finansal okuryazarlık eğitimine katılan yaklaşık 20 genç, eğitmenin alışveriş tercihlerini etkileyen unsurlar hakkındaki sorularını yanıtladı. Gençlerin büyük çoğunluğu finansal dengeyi tutturmakta güçlük çektiğini ifade ederken, alışveriş yapma kararını tetikleyen unsurlar hakkında verdikleri cevaplar bunun nedenini de ortaya koydu. Alışverişlerinin büyük bir bölümünü ebeveynlerinin kredi kartlarıyla yaptıklarını ifade eden gençler, indirim kampanyaları, influencer iletişimi ve arkadaşlarından etkilendiklerini dile getirdi.