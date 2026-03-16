ING’den bankacılıkta radikal adım: EFT, havale, FAST ve kredi kartı aidatı artık ücretsiz

Türkiye’de dijital bankacılık rekabeti hızla artarken, ING Türkiye müşterilerine yönelik önemli bir adım attı. Banka, ING Mobil üzerinden gerçekleştirilen EFT, havale ve FAST işlemlerini hiçbir koşul veya süre sınırlaması olmadan ücretsiz sunma uygulamasını genişleterek kredi kartı aidatını da kaldırdığını duyurdu. Böylece ING müşterileri günlük bankacılık işlemlerini ve kredi kartı kullanımını artık masrafsız gerçekleştirebilecek.

Günlük bankacılık işlemlerinde masrafsız dönem

Yeni uygulamayla birlikte ING müşterileri, mobil uygulama üzerinden yaptıkları tüm para transferi işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek. EFT, havale ve FAST işlemlerinin herhangi bir limit, süre veya ek şart olmaksızın ücretsiz sunulması, bankacılık sektöründe dikkat çeken bir adım olarak değerlendiriliyor.

ING, dijital bankacılığı merkezine alan stratejisi kapsamında bu hizmetleri “masrafsız bankacılık” yaklaşımının temel unsuru olarak konumlandırıyor. Banka yetkililerine göre amaç, müşterilerin günlük finansal işlemlerini daha kolay ve maliyetsiz şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak.

Kredi kartı aidatı da kaldırıldı

ING Türkiye’nin yeni uygulaması yalnızca para transferi işlemleriyle sınırlı kalmıyor. Banka, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişiklik yaparak kredi kartı aidatını da kaldırdığını açıkladı.

Bu kapsamda ING müşterileri, ING Dijital Kredi Kartı ve ING Light Kredi Kartı ürünlerini herhangi bir aidat ödemeden kullanabilecek. ING Bonus Kredi Kartı ise aylık 5.000 TL harcama şartının sağlanması durumunda ücretsiz olacak. Böylece müşteriler hem para transferlerinde hem de kredi kartı kullanımında ek ücretlerle karşılaşmayacak.

“Masrafsız bankacılık yeni standart olacak”

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, bankanın masrafsız ve zahmetsiz bankacılığı stratejisinin merkezine yerleştirdiğini belirtti. Gökgöz, dijitalleşmenin sunduğu imkanları kullanarak müşterilere doğrudan fayda sağlayan çözümler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Türkiye’de dijital bankacılık kullanımının oldukça yüksek seviyelere ulaştığını ifade eden Gökgöz, her gün 17 milyondan fazla bireysel dijital para transferi işlemi yapıldığını ve ülkede 140 milyon kredi kartı ile 40 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısı bulunduğunu söyledi.

Dijital bankacılıkta rekabet kızışıyor

Gökgöz, söz konusu uygulamanın müşterilerin karşılaştığı “görünmez maliyetleri” ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirterek, bankacılık işlemlerini daha sade ve erişilebilir hale getirmek istediklerini ifade etti.

ING Türkiye’nin hedefi ise bu adımlarla birlikte dijital bankacılık alanında müşteri deneyimini güçlendirmek ve Türkiye’nin en sevilen dijital bankalarından biri olma vizyonunu pekiştirmek. Banka, önümüzdeki dönemde de bankacılığı daha kolay, zahmetsiz ve masrafsız hale getiren yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğini duyurdu.