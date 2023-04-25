Ispace tarihteki ilk ticari Ay seferinin inişine hazırlanıyor
Japon startup şirketi ispace inc, bugün Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracını Ay'a indirmeye hazırlanıyor. İnişin başarıyla yapılması hâlinde, ispace Ay'a araç indirmiş ilk özel şirket olacak.
M1 aracının bugün TSİ 19.40 civarında Ay'a inmesi bekleniyor. Uzay aracı, geçen yılın Aralık ayında ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral kentinden, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in roketiyle fırlatılmıştı.
Seferin başarılı olması, son zamanlarda uzay teknolojileri alanında aksilikler yaşayan Japonya'da coşkuyla karşılanacak. Yerli uzay sanayisini geliştirme konusunda büyük hedefleri olan Japonya, 2020'li yılların sonunda Japon astronotları Ay'a göndermeyi amaçlıyor.