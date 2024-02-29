İşveren SGK ve vergi alanında yeni düzenleme bekliyor

Tüm dünyada ekonomide yaşanan dalgalanmalar, işverenin uzun dönemli planlama yapmasını güçleştiriyor. Özellikle 2011 yılı ve sonrası istihdam teşvikleri konusunda önemli adımlar atılmış olsa da iş dünyası ve ekonomi uzmanlarının, mevcut teşviklerin artan talepleri karşılamak için artık yeterli olmadığını belirttiğine dikkat çeken Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “TÜİK verileri incelendiğinde 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre istihdam edilenlerin sayısının 195 bin kişi artış gösterdiği görülüyor. 2024 yılında aynı artışın devam edebilmesi için işverenlerin en büyük beklentilerinden biri, SGK ve vergi alanında yeni teşviklerin hayata geçirilmesi” ifadelerini kullandı. Haldun Pak yetkililere çağrıda bulunarak, “Ekonomik belirsizliklere karşı işverenleri destekleyecek yeni teşvikler ve politikaların hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Bu durum mevcut istihdamın korunması ve istihdam artışı sağlanabilmesi için elzem” dedi.

“Artan maliyetler işvereni düşündürüyor”

Artan işveren maliyetlerinin mevcut duruma etkisini değerlendiren Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak:

“Geçtiğimiz yıl istihdamda yaşanan büyüme, bu alandaki potansiyeli gözler önüne serdi. Fakat 2023'ün ardından ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte işverenler, bütçe planlamalarında zorlanmaya başladılar. Bilişim ve danışmanlık şirketi Rasyotek olarak 2015 yılından bugüne kadar bine yakın markaya danışmanlık hizmeti sunduk. Hâlâ da birçok markayla çalışıyoruz. Bu süreçte işverenlerin nelere ihtiyacı olduğunu da yakından gözlemleme fırsatı buluyoruz. Özellikle asgari ücret artışı ve nitelikli istihdam teşviklerinin kaldırılması, işverenlerin maliyetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Bu duruma hızla bir çözüm bulunmasına ihtiyaç var.”

Yeni teşvik beklentisi sürüyor

Vergi düzenlemeleri ve istihdam teşvik beklentileri hakkında konuşan Haldun Pak, “Türkiye'de SGK tarafından işverenlere sunulan istihdam teşvikleri çeşitli kategorilerde sunuluyor. Bu teşvikleri sıralamak gerekirse, prim teşvikleri, sigorta primi işveren hissesi desteği, genç işsizlerin istihdamına yönelik teşvikler, engelli istihdamına yönelik teşvikler ve yatırım teşvikleri kapsamında istihdam teşvikleri diyebiliriz. Fakat işgücü maliyetlerindeki artış, işverenlerin 2024 bütçe planlaması üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor. İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'nde yer alan verilere göre, 9 Şubat 2024 itibarıyla Fon Varlığı 202 milyar 714 milyon 190 bin liraya ulaştı. Bu fonun, SGK ve vergi alanında sağlanacak yeni teşvikler için kullanılması oldukça önemli. Verilecek teşviklerin, maliyet avantajı sağlama, istihdamı destekleme ve ekonomik büyümeye katkıda bulunma potansiyeline inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski teşviklerin yeterliliği azaldı

Geçmiş yıllarda sağlanan teşviklere dair değerlendirmelerde bulunan Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Bu yılın başında 2025 sonuna kadar uzatılan ve kamuoyunda 06111 teşviki olarak bilinen Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik 2011 yılında yürürlüğe girmişti. Fakat her sigortalı için yalnızca tek bir işyerinde yararlanma şartı olması nedeniyle istihdama katkı aşamasında işlevselliğini yitirdiğini düşünüyoruz” dedi.

Rasyotek olarak bugüne kadar bilişim, sağlık, eğitim, üretim ve e-ticaret sektöründe pek çok şirkete danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Haldun Pak, “Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle, müşterilerimize tasarruf ve doğrudan kazanç yoluyla 50 milyar TL kazandırdık” diyerek sözlerini noktaladı.