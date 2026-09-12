Kaçkar Dağları’nda 5G ile anlık takip: 2 bine yakın sporcu izleniyor

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Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) serisinin Türkiye ayağı Kaçkar by UTMB, 11 Eylül’de başladı. Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen organizasyon 100, 50, 20 ve 4 kilometrelik dört farklı parkurdan oluşuyor ve Türkiye’de 5 yıl boyunca düzenlenmesi planlanıyor.

Sporcuların konumu ve performansı anlık takip ediliyor

Organizasyonun bağlantı ve teknoloji altyapısı Turkcell 5G ve Superbox 5G üzerinden sunuluyor. Mobil kapsama sayesinde 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun parkurdaki konumu, ilerleyişi, geçiş süresi ve performans verileri maraton süresince anlık izlenebiliyor.

Sistem aynı zamanda yarışmacıların güvenliğine katkı sağlıyor. Bir sporcunun belirli bir süre aynı noktada kalması veya hareket etmemesi halinde, bulunduğu bölgeye en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin yönlendirilmesi mümkün oluyor. Görevli ekipler de Turkcell şebekesi üzerinden iletişim kuruyor.

1250 metrede test edilen 5G sahaya taşındı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, geçen yıl Kaçkar’da 1250 metre yükseklikte başarıyla test edilen 5G teknolojisinin bu yıl organizasyonun dijital altyapısında kullanıldığını belirtti.

Koç, teknolojiyi bu yıl sahada doğrudan insan hayatına dokunan bir hizmete dönüştürdüklerini ifade ederek, yatırımlarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

5G ihalesinde 1 milyar 224 milyon dolarlık yatırım

Ali Taha Koç, şirketin 5G alanındaki çalışmalarının uzun yıllardır şebeke, fiber altyapı, veri merkezleri ve bulut kapasitesine yapılan yatırımlara dayandığını kaydetti.

Koç’un verdiği bilgiye göre Turkcell, 5G ihalesinde 1 milyar 224 milyon dolarlık yatırımla 160 MHz frekans bandının sahibi oldu. Şirketin Superbox 5G modemle fiber altyapının henüz ulaşmadığı bölgelerde fiber hızında internet sunduğunu belirten Koç, sistemin 1 Gbps’nin üzerindeki hızları ve dahili Wi-Fi 7’yi desteklediğini aktardı.

Superbox 6 yılın en güçlü çeyrek performansına ulaştı

Superbox, 2026’nın ikinci çeyreğinde 64 bin net abone kazanarak 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü çeyrek performansını kaydetti. Son dört çeyrekteki toplam net abone kazanımı ise 163 bini geçti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre Turkcell’in Sabit Kablosuz Erişim (FWA) alanındaki pazar payı yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.