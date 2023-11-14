Kaleseramik’ten 809 milyon liralık kâr

Yılın ilk iki çeyreğindeki güçlü büyüme performansını üçüncü çeyrekte de devam ettiren Kaleseramik’in ilk 9 aydaki net dönem kârı yüzde 62’lik artışla 499 milyon liradan 809 milyon TL’ye ulaştı. Başarılı performansını satışlarına da yansıtan şirket, 2022 yılının ilk 9 ayında 4,2 milyar TL olan net satışlarını ise, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar TL’ye yükseltti.

9 ayda 714 milyon TL'lik alım gerçekleşti

Kale Grubu Finans Başkan Yardımcısı Haluk Alperat, Kaleseramik’in güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirdiğini söyledi.

Alperat, “Bu süreçte ayrıca toplam varlıklarımız ise yaklaşık 2.5 kat artarak, önemli bir sıçrama yaptı. Geçen yılın ilk 9 ayında 4,3 milyar TL olan toplam varlıklarımız, bu yılın aynı döneminde 10 milyar TL’nin üzerine çıktı” dedi. Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş da yılsonu hedeflerine adım adım yaklaştıklarını ve yılı beklentilerinin de üstünde kapatacaklarına inandıklarını vurguladı.

Akbay, “Kaleseramik olarak, 2023 yılında başarılı halka arz programı ile birlikte yeni yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalara odaklandık. Bu kapsamda, 2023’ün ilk 9 aylık yatırım planında 704,5 milyon TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirdik. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bu tutarın yaklaşık 435,5 milyon TL’si Granit Slab yeni ve satış getirici yatırımlara, kalan bölüm ise vitrifiye, teknoloji yenileme, LPG tesisi, kalıplar ve IT alanlarındaki yatırımlara aktarıldı” diye konuştu.