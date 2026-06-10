Kambeton, Türk mühendisliği ile küresel arenada gücünü arttırıyor

Türkiye'nin prefabrik beton sektöründeki köklü temsilcilerinden olan Kambeton, yerli üretim gücünü uluslararası mühendislik standartlarıyla birleştirerek bu yıl için rotasını dünya pazarlarına çevirdi. Kambeton Yönetim Kurulu Üyesi İdil Baykam, şirketin 2025 yılında yakaladığı büyüme performansını 2026 yılında uluslararası pazarlara taşıyacaklarını belirterek, prefabrik beton sektöründe küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini açıkladı. Kambeton'un Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren üç üretim tesisiyle yerli üretim kapasitesini uluslararası mühendislik standartlarıyla buluşturduğunu ifade eden Baykam, şirketin yalnızca üretim yapan bir yapıdan çıkarak mühendislik çözümleri sunan stratejik bir iş ortağı konumuna ulaştığını bildirdi.

"3 bin ürün çeşidiyle projelere özel çözümler sunuyoruz"

Kambeton'un standart üretim anlayışının ötesine geçtiğini dile getiren Baykam, bugün portföylerinde 3 binin üzerinde ürün çeşidinin bulunduğunu belirtti. Baykam, "Dev sanayi tesislerinden enerji nakil hatlarına, altyapı projelerinden büyük ölçekli endüstriyel yapılara kadar farklı teknik gereksinimlere sahip projeler için özel mühendislik çözümleri geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımız Kambeton'u sadece bir üretici değil, projelerin çözüm ortağı haline getiriyor." dedi.

Avrupa'nın en prestijli ödülünü aldı

Şirketin kalite ve inovasyon odaklı üretim anlayışının uluslararası alanda da karşılık bulduğunu kaydeden Baykam, Kambeton'un sektörün saygın yayınlarından Construction Business Review tarafından 2024 yılında "Avrupa'nın En İyi Prefabrik Beton Şirketi" seçildiğini hatırlattı. Bu ödülün Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli olduğunu ifade eden Baykam, "Avrupa genelindeki güçlü rakipler arasından sıyrılarak elde ettiğimiz bu başarı, üretim kalitemizin ve mühendislik kabiliyetimizin uluslararası ölçekte tescillenmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

"Sektörel çeşitliliğimiz operasyonel gücümüzü artırdı"

2025 yılında enerji, ulaşım ve sanayi başta olmak üzere birçok farklı sektöre çözüm sunduklarını belirten Baykam, enerji nakil hatları, köprü projeleri, prefabrik sanayi yapıları ve liman inşaatlarında aktif rol üstlendiklerini söyledi. Baykam, "Farklı sektörlerin teknik şartnamelerine uyum sağlayabilen mühendislik altyapımız sayesinde operasyonel kabiliyetimizi önemli ölçüde güçlendirdik. Bu birikim, 2026 yılında yeni pazarlara açılmamız için sağlam bir zemin oluşturdu" ifadelerini kullandı.

2026 hedefi: Küresel mühendislik ihracatı

Yeni dönemde ihracat odaklı büyüme stratejisini önceliklendirdiklerini aktaran Baykam, özellikle yüksek katma değerli prefabrik beton elemanlarıyla uluslararası altyapı projelerinde daha aktif yer almayı hedeflediklerini açıkladı. Ar-Ge çalışmalarına hız verdiklerini belirten Baykam, "Amacımız yalnızca ürün ihraç eden bir şirket olmak değil; mühendislik bilgi birikimini dünyaya taşıyan bir marka haline gelmek. Yeni nesil beton teknolojileri üzerine yürüttüğümüz çalışmalar bu dönüşümün temelini oluşturuyor." dedi. Kambeton'un modern üretim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir yapıların inşasında sektörün öncü firmalarından biri olmaya devam edeceğini ifade eden Baykam, Türk prefabrik beton sektörünün küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.