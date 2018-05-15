Kayı Holding ile GE Healthcare işbirliği anlaşması imzaladı

15 Mayıs 2018

Kayı Holding, sağlık alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan GE Healthcare ile 100 milyon dolarlık stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Dört yıllık anlaşma kapsamında Türkiye başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde çoklu sağlık projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz ve GE Healthcare Afrika CEO’su Farid Fezoua tarafından Londra’da imzalanan anlaşmanın imza törenine Türkiye’den ve İngiltere’den üst düzey yetkililer katıldı. Anlaşma dahilinde iki şirket, entegre sağlık çözümleri, sağlık teknolojileri, altyapı, eğitim, klinik ve bakım çözümleri ve sağlık hizmetleri konularında işbirliği yapacak. Bu kapsamda sağlık tesislerinin tasarımı ve inşası, proje yönetimi, son teknolojiye sahip medikal ekipman temini, proje ve ekipman finansmanı gibi hizmetlerin sağlanması amaçlanıyor.

1991 yılında kurulan Kayı Holding, 6 bin çalışanıyla 3 kıtada, 30 ülkede taahhüt, enerji, gayrimenkul geliştirme & yatırım ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Şirket, kurulduğu günden günümüze kadar 500’ün üzerinde projeyi tamamladı. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin ve tesislerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla 2011 yılında Kayı Holding bünyesinde kurulan Kayı Medikal ise klinik hizmetler ve entegre sağlık çözümleri sunmanın yanı sıra Kamu Özel Ortaklığı Projeleri (PPP) ile de işbirlikleri yapıyor.

‘Entegre hizmet anlayışımız verimlilik artışı sağlıyor’

Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, “Kayı Medikal olarak mühendislik, satın alma, inşaat ve finans iş kollarını tek bir çatı altında toplayarak, iş ortaklarımıza entegre bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmet anlayışımız hem bize hem de iş ortaklarımıza verimlilik ve etkinlik artışı sağlıyor. GE Healthcare ile yaptığımız bu stratejik anlaşmanın da orta ve uzun vadede sağlık alanında dünya çapında en büyük müteahhit, yatırımcı ve servis sağlayıcı firmalardan biri olma vizyonumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Anlaşma hakkında konuşan GE Healthcare Afrika CEO’su Farid Fezoua ise “Kayı Holding ve GE Healthcare arasında imzalanan işbirliği anlaşması gibi ortaklıkların gelişen pazarlar başta olmak birçok ülkeye uluslararası standartlarda sağlık hizmetleri sunma konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. GE Healthcare olarak yerel ortaklıklar ve inovasyona olan bağlılığımız ile sürdürülebilir sağlık sonuçları elde etmek için ihtiyaca yönelik çözümler sunuyoruz” diye konuştu.