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kayIQ.ai, 500 bin dolar tohum yatırımla hayata geçti

Dijital ürün geliştirme dün­yası artık sadece “hatala­rı 'tespit eden' değil”, “kendi kendini iyileştiren” kalite sis­temlerine doğru evriliyor. Di­jital ürün kalite süreçlerini ya­pay zekâ ile otonom hale geti­ren kayIQ.ai platformu, tohum aşamasında kurucuları ve Ma­gis Teknoloji tarafından sağla­nan 500 bin dolarlık yatırımla hayata geçti.

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kayIQ.ai, 500 bin dolar tohum yatırımla hayata geçti

Sevilay ÇOBAN

Platform, dijital ürün kalite güvence (QA) sü­reçlerini manuel bir iş olmak­tan çıkarıp, yapay zekâ ile güç­lendirilmiş akıllı bir ekosis­teme dönüştürüyor. kayIQ.ai Kurucusu Tolga Özel, kullanı­ma sunulan dijital ürünlerdeki sorunların ticari zarar verme ve kullanıcı deneyimini olum­suz etkileme riskini artırdığı­nı belirterek, kayIQ.ai ile bu temel soruna çözüm getirme­yi hedeflediklerini vurguladı. Özel, ürün ekiplerinin kalite senaryoları oluşturmak, bozu­lan otomasyonları düzeltmek ve sürekli değişen kullanıcı ara yüzlerine uyum sağlamak için önemli ölçüde zaman ve kaynak harcadığını ifade ede­rek, “Bu sürdürülebilir olma­yan yaklaşımı değiştiriyor; ka­lite güvence süreçlerini insan emeğiyle ölçeklenen bir ope­rasyon olmaktan çıkarıp, ya­pay zekâ ajanları tarafından desteklenen akıllı bir sistem kabiliyetine dönüştürüyoruz. Platformumuz; gereksinim­lerden otomatik olarak kalite senaryoları üretebiliyor, kul­lanıcı ara yüzlerini kendi ken­dine keşfedebiliyor, bozulan akışları otomatik olarak iyi­leştirebiliyor ve sürümlerin yayına hazır olma seviyesini gerçek zamanlı olarak ölçebi­liyor” dedi.

Kalite güvence, karar zekâsına dönüştü

Amaçlarının ürün ekip­lerini; artan kalite çabaları­na ve zorluklarına karşı ma­kine gücü ve üretken yapay zekâ (Generative AI) ile güç­lendirmek. Tekrarlayan, za­man alan operasyonel işler­den kurtarmak ve daha stra­tejik bir rol üstlenmelerini sağlamak olduğunu vurgula­yan Özel, “Kalite güvence ar­tık yalnızca ürünün sonun­da yapılan bir kontrol meka­nizması değil; üretken yapay zekânın sunduğu benzersiz makine gücüyle ürün geliş­tirme süreçlerine yön veren bir karar zekâsı haline geliyor. Biz de bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” ifadele­rini kullandı.

“Stratejiyi ekiplere bırakıyoruz”

Yatırımcı Magis Teknoloji adına konuşan İsmet Gökdu­man ise şunları söyledi: “Magis Teknoloji olarak, dijital ürün geliştirme süreçlerinin gelece­ğinin otonom yapay zekâ sis­temlerinden geçtiğini görüyo­ruz. kayIQ.ai, sektörün en bü­yük darboğazlarından biri olan kalite güvence süreçlerine çok yenilikçi, agentic (otonom) bir yapay zekâ yaklaşımı getiriyor. Platformla operasyonel yükü yapay zekâya, stratejiyi ekip­lere bırakıyoruz. Kurucular­la birlikte tohum aşamasın­da sağladığımız kaynak, sade­ce bir finansman desteği değil; geleneksel kalite otomasyonu­nu dönüştürecek bu güçlü viz­yona duyduğumuz büyük inan­cın bir göstergesidir.” Plat­formun temel stratejisini test tasarımı, test üretimi, test yü­rütme, bakım ve sürüm hazır olma süreçlerini tek bir yapay zekâ ile güçlendirilmiş akıl­lı ekosistem içinde birleştir­mek oluşturuyor. Böylece ka­lite, tüm ürün yaşam döngüsü­ne entegre edilmiş sürekli bir zekâ katmanı haline geliyor.

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