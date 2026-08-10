kayIQ.ai, 500 bin dolar tohum yatırımla hayata geçti
Dijital ürün geliştirme dünyası artık sadece “hataları 'tespit eden' değil”, “kendi kendini iyileştiren” kalite sistemlerine doğru evriliyor. Dijital ürün kalite süreçlerini yapay zekâ ile otonom hale getiren kayIQ.ai platformu, tohum aşamasında kurucuları ve Magis Teknoloji tarafından sağlanan 500 bin dolarlık yatırımla hayata geçti.
Sevilay ÇOBAN
Platform, dijital ürün kalite güvence (QA) süreçlerini manuel bir iş olmaktan çıkarıp, yapay zekâ ile güçlendirilmiş akıllı bir ekosisteme dönüştürüyor. kayIQ.ai Kurucusu Tolga Özel, kullanıma sunulan dijital ürünlerdeki sorunların ticari zarar verme ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileme riskini artırdığını belirterek, kayIQ.ai ile bu temel soruna çözüm getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Özel, ürün ekiplerinin kalite senaryoları oluşturmak, bozulan otomasyonları düzeltmek ve sürekli değişen kullanıcı ara yüzlerine uyum sağlamak için önemli ölçüde zaman ve kaynak harcadığını ifade ederek, “Bu sürdürülebilir olmayan yaklaşımı değiştiriyor; kalite güvence süreçlerini insan emeğiyle ölçeklenen bir operasyon olmaktan çıkarıp, yapay zekâ ajanları tarafından desteklenen akıllı bir sistem kabiliyetine dönüştürüyoruz. Platformumuz; gereksinimlerden otomatik olarak kalite senaryoları üretebiliyor, kullanıcı ara yüzlerini kendi kendine keşfedebiliyor, bozulan akışları otomatik olarak iyileştirebiliyor ve sürümlerin yayına hazır olma seviyesini gerçek zamanlı olarak ölçebiliyor” dedi.
Kalite güvence, karar zekâsına dönüştü
Amaçlarının ürün ekiplerini; artan kalite çabalarına ve zorluklarına karşı makine gücü ve üretken yapay zekâ (Generative AI) ile güçlendirmek. Tekrarlayan, zaman alan operasyonel işlerden kurtarmak ve daha stratejik bir rol üstlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Özel, “Kalite güvence artık yalnızca ürünün sonunda yapılan bir kontrol mekanizması değil; üretken yapay zekânın sunduğu benzersiz makine gücüyle ürün geliştirme süreçlerine yön veren bir karar zekâsı haline geliyor. Biz de bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Stratejiyi ekiplere bırakıyoruz”
Yatırımcı Magis Teknoloji adına konuşan İsmet Gökduman ise şunları söyledi: “Magis Teknoloji olarak, dijital ürün geliştirme süreçlerinin geleceğinin otonom yapay zekâ sistemlerinden geçtiğini görüyoruz. kayIQ.ai, sektörün en büyük darboğazlarından biri olan kalite güvence süreçlerine çok yenilikçi, agentic (otonom) bir yapay zekâ yaklaşımı getiriyor. Platformla operasyonel yükü yapay zekâya, stratejiyi ekiplere bırakıyoruz. Kurucularla birlikte tohum aşamasında sağladığımız kaynak, sadece bir finansman desteği değil; geleneksel kalite otomasyonunu dönüştürecek bu güçlü vizyona duyduğumuz büyük inancın bir göstergesidir.” Platformun temel stratejisini test tasarımı, test üretimi, test yürütme, bakım ve sürüm hazır olma süreçlerini tek bir yapay zekâ ile güçlendirilmiş akıllı ekosistem içinde birleştirmek oluşturuyor. Böylece kalite, tüm ürün yaşam döngüsüne entegre edilmiş sürekli bir zekâ katmanı haline geliyor.