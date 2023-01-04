Kelebek Mobilya’dan 87’nci yıl kampanyası

Kampanyaya katılanların 2022 model BMW’den tatil, mobilya ve teknoloji hediye çeklerine kadar birçok hediye kazandığı Milli Piyango çekilişi 27 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

17 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Türkiye genelindeki Kelebek Mobilya mağazalarından 20 bin TL ve katlarında alışveriş yapan herkesin kampanyaya katılmaya hak kazandığı çekilişin talihlileri 27 Aralık’ta yapılan çekilişle belli oldu.