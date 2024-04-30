Kervan, Mısır yatırımıyla Afrika kıtasına açılacak

Başak Nur GÖKÇAM

Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2023 yıl sonu konsolide net kâr tutarı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 832 büyüyerek, 323 milyon TL seviyesine geldi. Şirket, brüt kâr marjını yüzde 23,7’den yüzde 26,7’ye çıkartarak enflasyon muhasebesi uygulanmış mali tablolar ile Favök marjını da yüzde 10,3’e ulaştırdı.

Kervan Gıda’nın büyüme ve başarı grafiğini düzenli olarak yükseltmek için yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, “2024 yılının stratejik yatırımlarından en önemlisi bizim açımızdan Mısır oldu. Önümüzdeki 5 ila 20 yıl arasında yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde Mısır’a yatırım yapmayı planlıyoruz. Mısır yatırımı bizim için şu açıdan önemli; hala ulaşamadığımız pazarlar var ve bunların büyük kısmı Orta Doğu’da. En önemlisi de Afrika kıtasında.

Afrika kıtası bizim adımıza çok bakir alanlardan bir tanesi. Buraya ulaşmak için de özellikle Mısır yatırımını tercih ediyoruz. Bu yatırım hem lojistik anlamında avantaj hem de Mısır’da üretim yapmanın maliyet avantajları bizim açımızdan da fırsat sağlayacak. Bu üretimin hızlı bir şekilde satışa dönüşmesi için de hızlı bir şekilde çalışmalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kuzey Afrika’nın en büyük ülkelerinden olan Mısır’a gerçekleştirdiğimiz yatırımın, 2024 ve devamındaki yıllarda büyüme rakamlarımız üzerinde önemli ölçüde etkili olacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

"Önceliğimiz ‘sürdürülebilirlik’ olacak"

Türkiye, Polonya ve Mısır’da üretim yaparak büyümeye devam edeceklerinin ve 2024 yılı yatırımlarında daha seçici davranacaklarının vurgusunu yapan İdris Can, “Özellikle bize maliyet katkısı sağlayacak, hızlı geri dönüş alacak yatırımları tercih edeceğiz. Diğer taraftan da Avrupa’da da özellikle ilerleyen aşamalarda satış yapabilmek için sürdürülebilirlik çok önemli bir parametre olarak karşımıza çıkacak. Sürdürülebilirliğe yapacağımız yatırımlarımız bu kapsamda önceliğimiz olacak” diye konuştu.

“Üretim kapasitemiz 113 bin tonu aştı”

Mısır’daki yatırımla birlikte tonaj bazında toplam üretim kapasitesinin 113 bin 900 ton olduğu bilgisini veren Can, “2020 yılında 3 olan fabrika sayımız, 2023 yılında 8’e yükseldi. Bu durum kapasitemizi da 70 bin tondan, 113 bin 900 tona artırırken, çalışan sayımızın da 2 bin 100’den 3 bin 300’e yükselmesini sağladı. Bu artışlar, ihracattaki sıralamamızı da önemli bir noktaya getirmiş oldu” bilgisini verdi.

“Kendi elektriğimizi üreteceğiz”

İstanbul’da bulunan üretim tesisini Manisa/Akhisar’a taşıdıklarını belirten Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, “İstanbul’daki tesisimizi Akhisar’a taşıyarak hem üretimde verimlilik elde ettik hem de tedarik süreçlerimizde kaliteyi daha da ön plana çıkarmış olduk.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte KAP’a da açıklamasını yapmış olduğumuz 25 MW (megawatt)’lık GES yatırımlarımız da mayıs sonu itibarıyla devreye girecek. Bu sayede de ihtiyacımız olan elektriğin tamamını kendimiz üretmeye başlamış olacağız. Bu yeni yatırımlarımız sayesinde kâr marjlarımızın daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Bu başarının sağlanmasında tüm Kervan Gıda çalışanlarının emek ve çabaları yadsınamaz. Bu sebeple tüm Kervan Gıda çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.