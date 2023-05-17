Kimya sektöründe fırsat kapıları aralanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2021 İhracat Raporu’nda yer alan sektörlere göre küresel ithalat projeksiyonunda en fazla büyümenin kimya sektöründe öngörüldüğüne dikkati çeken AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, küresel ithalatın 2025 yılında 5,8 trilyon dolara, 2030’da 7,3 trilyon dolara, 2035’te 9,15 trilyon dolara yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

Başkan Çağan, “Aynı raporda Türkiye’nin ihracat projeksiyonunda en büyük gelişim otomotivin ardından kimya sektöründe bekleniyor. Ülkemizin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı geçen yıl 33,5 milyar dolara ulaştı ve 2030 yılı öngörüsü olan 32 milyar doların üzerine çıkmayı başardık. 2035 yılı için tahmin edilen 42,2 milyar dolar ihracat hedefini de çok daha erken elde edebileceğimize inanıyorum.” dedi.

“Kimya Vadisi’nde katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisi geliştiriliyor”

Başkan Çağan, kimya sektörü ihracat hedeflerinde öngörülen rakamlara ulaşmakta AKMİB’in hizmet bölgesindeki Adana’da kurulan Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi-Kimya Vadisi’nin katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisinin geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yaptığını da vurguladı.

Başkan Çağan, “Çukurova Üniversitesi Teknokent bünyesinde 2021’in ilk aylarında faaliyete geçen Kimya Vadisi’nde tarım, tekstil, kozmetik, gıda, ambalaj ve otomotiv sektörlerinde kullanılan katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisinin geliştirilmesi, fizibilitesi yapılan kimyasalların girişimcilerin ve sanayicilerin bilgisine sunulması alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

Tarımsal üretimde pestisitler ve gübreler, sağlık sektöründe ilaçlar, tekstil endüstrisinde sentetik boyar maddeler ve lifler, kozmetik endüstrisi için sabunlar ve güzellik kimyasalları, gıda sanayi için sentetik tatlandırıcılar ve tatlar, ambalaj endüstrisi için plastikler ve kimyasallar, otomotiv sektörü için yapay kauçuk üretilmesi Kimya Vadisi’nin ana çalışma konularını oluşturuyor.

AKMİB’in de proje destekçisi olduğu Kimya Vadisi’nde yakın zamanda olgunlaşmasını beklediğimiz çalışmaların sektörümüze, sanayicilerimizin bilgisine sunulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” diye konuştu.

“Hidrokarbon arama çalışmalarının sonuçları heyecan verici”

Üretim yelpazesinde ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya, vernik, sentetik elyaf ve soda gibi kimyasal hammadde ve tüketim ürünleri bulunan Türk kimya sektörünün maliyetlerinde enerji kaleminin de etkin olduğunu ifade eden Başkan Çağan, geçen nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçı firmaların küresel pazarlardaki elinin güçlendiğini dile getirdi.

Başkan Çağan, Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervinin geçen ay ulusal sisteme verilmeye başlanmasının da enerji ithalatını azaltacağını, ihracatçı firmalara daha uygun maliyetle tüketim imkânı sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarında sondaj gemisi filosunun güçlenmesinin ve keşfedilen yeni petrol sahalarının sektörün geleceği açısından heyecan verici olduğunu vurgulayan Başkan Çağan, “Türkiye’nin hem karada hem denizde hidrokarbon kaynaklarına ulaşması, ülkemizdeki petro kimya tesislerinin sayısını artıracak bu da kuşkusuz kimya sektörümüzün ithalata bağımlılığını azaltırken hammadde maliyetlerinde de avantaj sağlayacak, ihracatçı firmalarımızın küresel ticaretteki rekabetçiliğini artıracaktır.” dedi.



“Nisan ayında 319,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik”

AKMİB’in nisan ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Çağan, söz konusu dönemde 319,8 milyon dolar değere ulaştıklarını açıkladı. Bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Çağan, şunları söyledi: “Nisan ayında Birliğimiz en yüksek ihracat değerlerini mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda elde etti. Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 189 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde 49,1 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda 37,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeleri incelediğimizde İtalya, İspanya ve Romanya listenin en üst sıralarında yer aldı. İtalya’ya 69,3 milyon dolarlık, İspanya’ya 27,8 milyon dolarlık, Romanya’ya 24,6 milyon dolarlık ihracat yaptık.”