Kıvanç Enerji’nin güneş panellerine uluslararası garanti

ADANA-DÜNYA

Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, güneş enerjisi sektöründe yatırım kararlarının artık yalnızca panel verimliliğine değil, ürünlerin uzun vadeli performansına ve garanti mekanizmalarına da bağlı olarak şekillendiğini söyledi. Munich Re ile gerçekleştirilen iş birliğinin, şirketin üretim kalitesi ve kalite yönetim sisteminin uluslararası ölçekte desteklenmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Ayana, bunun özellikle finans kuruluşları, yatırım fonları ve EPC şirketleri nezdinde ürünlerine olan güveni güçlendireceğini ifade etti.

2025'te yüzde 60'ın üzerinde büyüme

Güneş paneli sektörünün 2025 yılında yüksek finansman maliyetleri ve kapasite kısıtları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Ayana, buna rağmen Kıvanç Enerji'nin üretim ve satış performansını artırmayı başardığını söyledi. Şirketin 2024 yılına göre MW bazında yüzde 60'ın üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini açıklayan Ayana, söz konusu performansın üretim kapasitesindeki artışın yanı sıra marka bilinirliği ve pazar payındaki yükselişin de göstergesi olduğunu dile getirdi. Faiz oranlarında beklenen düşüş ve yeni yatırımların devreye girmesiyle birlikte sektörün yeniden ivme kazanmasını beklediklerini belirten Evrim Ayana, özellikle arazi tipi güneş enerjisi santrali yatırımlarında hareketliliğin artacağını, depolamalı projelerin ise kademeli olarak pazara girmeye başlayacağını ifade etti. İç pazarda güçlü bir müşteri ağı oluşturduklarını belirten Ayana, büyümenin bundan sonraki aşamasında ihracatın öncelikli stratejik alanlardan biri olacağını söyledi. Uluslararası pazarlarda aktif temaslarını sürdürdüklerini ifade eden Ayana, özellikle Amerika başta olmak üzere farklı pazarlarda iş geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kalite ve verimlilik odaklı üretim anlayışımızı uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyoruz. Munich Re iş birliği de bu hedefimizi destekleyen önemli adımlardan biri oldu” dedi.

“Teknolojimizi sürekli yeniliyoruz”

Kıvanç Enerji'nin yalnızca panel üretiminde değil, yenilenebilir enerji yatırımlarında da büyümesini sürdürdüğünü belirten Ayana, şirketin güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santralleriyle yaklaşık 260 MW kurulu güce ulaştığını, depolamalı enerji yatırımları için de ön lisans süreçlerinin devam ettiğini söyledi. Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan bileşenlerin daha büyük bölümünü Türkiye'de üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Ayana, bu doğrultuda AR-GE ve teknoloji yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirtti. Ayana, “Sektörde küresel rekabet her geçen gün artıyor. Rekabet gücünü korumanın yolu ise teknolojiyi sürekli geliştirmekten geçiyor. Bu nedenle üretim teknolojilerimize yatırım yaparken aynı zamanda araştırma-geliştirme çalışmalarımızı da kesintisiz sürdürüyoruz. Hedefimiz hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekâ destekli üretimle verimlilik artırılıyor

2023 yılında devreye alınan üretim tesisinde yıllık 1,2 GW panel üretim kapasitesine ulaştıklarını belirten Ayana, üretim süreçlerinde yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemlerinden yararlanıldığını söyledi. Otomasyon ağırlıklı üretim modeli sayesinde insan kaynaklı hata oranlarının önemli ölçüde azaltıldığını ifade eden Ayana, bu yapının ürün kalitesi ve üretim verimliliğini sürdürülebilir biçimde artırdığını kaydetti. Şirketin üretiminde son nesil TOPCon hücre teknolojisini kullandığını belirten Ayana, 2025 yılı itibarıyla G12R teknolojisine geçiş yapıldığını ve bu sayede 610-640 watt aralığında daha yüksek verimli paneller üretmeye başladıklarını söyledi. Ayana, “Yeni nesil hücre yapısı sayesinde aynı kurulu alandan daha yüksek elektrik üretimi elde ediliyor. Teknolojik yatırımlarımızı yalnızca kapasite artışı için değil, ürün performansını sürekli geliştirmek için yapıyoruz” diye konuştu.

Kıvanç Enerji İSO İkinci 500’de

Bu arada, Kıvanç Enerji İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan ve Türkiye sanayisinin en önemli performans göstergelerinden biri kabul edilen “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025” araştırmasına, 2 milyar 338,7 milyon TL'lik üretimden net satış rakamıyla 476'ncı sıradan giriş yaptı. Çok kısa bir sürede yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir başarı elde ettiklerini kaydeden Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, “Yenilenebilir enerji alanına yaptığımız yatırımların ve ortaya koyduğumuz emeğin böylesine prestijli bir listede karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Daha uzun bir yolumuz var. Hedefimiz şirketimizi çok daha iyi yerlere taşımaktır” dedi.