Konut fiyatlarının denge bulması için ‘üretim’ şart

QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, son yıllarda hızla yükselen konut fiyatlarının dengeye gelebilmesi için “Konut üretimi şart” dedi.

2022’yi iki yeni üretim hattını devreye aldığı fabrikasında 41 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşarak kapatan QUA Granite, 2023 yılına da iddialı yeni satış anlaşmalarıyla başladı. Teknik granit üreticisi olan QUA Granite, Ege Bölgesi’nde Mehmet Ceylan Yapı ile 1 milyar TL satış anlaşması yaparak önemli bir iş birliğine imza attı.

Söke’de yapılan törenin ardından İstanbul’da bir grup gazeteci ile bir araya gelen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan soruları yanıtladı.

Anlaşmayı değerlendiren QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, “QUA Granite olarak en önemli iş ortaklarımızdan Mehmet Ceylan Yapı ile imzaladığımız satış anlaşması, başarılı projelere giden yolda 2023’ün ilk adımı. Rekor bir satışa imza attığımız bu anlaşma ile var olan iş birliğimizi daha da güçlendirmekle birlikte kapsamını da genişlettik. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim. QUA Granite olarak Türkiye genelinde bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi, bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

QUA Granite’in Ege Bölgesi bayisi Mehmet Ceylan Yapı, İzmir’de 2.650 metrekare kapalı, 2.000 metre açık olmak üzere 4.650 metrekarelik mağazası ve Kemalpaşa’da 30 bin metrekarelik stok sahası ile çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Tek seferde en büyük anlaşma

Ali Ercan, Mehmet Ceylan Yapı’nın en büyük bayileri olduğunu ve 1 milyar TL’lik anlaşmanın devamının da gelmesini beklediklerini anlatarak konut yenilemelerinin de etkisi ile hızlı büyüyen bir pazarda faaliyet gösterdiklerini aktardı. Sektörde tek seferde en büyük anlaşmaya imza attıklarına işaret eden Ali Ercan, “Qua’nın ilk bayisi Mehmet Ceylan Yapı, Türkiye’nin en büyük dağıtıcısı oldu” dedi. Mehmet Ceylan da 2022’yi 600 milyon TL satış rakamı ile kapattıklarını ve 2023’ün ilk alımını 1 milyar TL ile yaptıklarını belirterek, hem lojistik merkezlerini hem de 5 olan mağaza sayılarını büyütmek istediklerini aktardı. Konut sektöründe yenilemelerin olduğunu ve konut ihtiyacının sürdüğünü anlatan QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, pandemi sonrası dönemde iş yapış biçimlerinin değiştiğini ve bunun pek çok sektörde dinamikleri değiştirdiğine de değindi. Ercan, bu gelişmeleri anlatırken, özetle şöyle dedi: “İş dünyası bugün sadece ilk görüşmede yüz yüze toplantı yapıyor. Ardından görüşmeler ve toplantılar dijital platformlar üzerinden devam ediyor. Göçmenler gelmeye devam ediyor ve bugün ‘yazlık’ olarak görülen pek çok ilçe, kışın yaşamak için de tercih ediliyor. Turizm yatırımları, kentsel dönüşüm ve hastaneler başta olmak üzere kamu yatırımları sektörün büyümesini destekliyor.”

İtalya’da fırsat olursa marka alırız

Ali Ercan, yurtdışı yatırımlarıyla ilgili olarak, İtalya’da pek çok marka ve fabrikanın fonların yönetimine geçtiğine işaret ederek, “Eyi bir fırsat olursa alırız” dedi. Ercan, yatırım bankası hamlelerinin hatırlatılması üzerine de “İzmir merkezli ilk yatırım bankası biz olacağız” dedi.

Maliyetlerde en önemli unsur denge

QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, sanayici açısından, sadece kur değil, tüm maliyetlerde en önemli noktanın ‘denge’ olduğunu kaydederek, “Sanayicinin görevi kurdan para kazanmak için pozisyon almak olmamalı. Bizim için denge önemli” diye konuştu.