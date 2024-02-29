Koza Halı, 40 milyon dolar ciroya ulaşacak

Hamide HANGÜL

Koza Halı’nın Antalya’da gerçekleştirilen 2024 yılı lansman toplantısında 2023 yılını değerlendiren ve 2024 yılı hedeflerini açıklayan İbrahim Cingisiz, 2023’ü, bir önceki yıla göre yüzde 138’lik bir büyümeyle kapattıklarını, büyüme rakamlarında artan enflasyon etkisinin de önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

2025’te 15 milyon dolarlık yatırım

Bu yıl da büyüme hedeflediklerinin vurgulayan Cingisiz, markalaşmak için önemli mesafe kat ettikleri tabelalaşma ve Gallery mağazaları yapılanmasına yıl boyu açılacak mağazalarla sürdüreceklerini söyledi. 2023 yılında 7 yeni Gallery mağazası açtıklarını ifade eden Cingisiz, “En çok bilinen marka olmak istiyoruz. İç pazarımızı genişletmek istiyoruz.

Hedefimiz önce 20, sonra uzun vadede 100 mağazaya ulaşmak” dedi. Koza Halı’nın 1960 yılında kurulduğunu, kendisinin ikinci kuşak temsilci olduğunu söyleyen İbrahim Cingisiz, bugün yılda 10-11 milyon metrekare üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. En büyük pazarlarının ABD olduğunu belirten Cingisiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat yoğun bir şirketiz. En büyük pazarımız Amerika. Sonra Avrupa geliyor. Üretim kapasitemizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Bunun da yüzde 50-55’ini Amerika’ya gerçekleştiriyoruz.”

Hedef pazarlarının da Güney Amerika olduğuna işaret eden Cingisiz, “Brezilya, Arjantin, Şili de hedef pazarlarımız arasında yer alıyor” dedi. Geçen yılı 35 milyon dolar ciroyla kapattıklarını açıklayan İbrahim Cingisiz, “2024 yılı sonunda hedefimiz de 40 milyon dolar” dedi. Halka arza ilişkin bir soru üzerine Cingisiz, halka açılmayı şu anda düşünmediklerini söyledi. Üretim kapasitelerini yüzde 10 artırdıklarını, bunu yukarı taşımak için yeni yatırıma da gideceklerini söyleyen Cingisiz, “Kapasite artırımı için 2025 yılında 15 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.