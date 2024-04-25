KYK, Ege ve Akdeniz bölgesine tesis kurmayı planlıyor

Tülay TAŞKIN

Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü firmalarından KYK Yapı Kimyasalları, Eskişehir’in yanında Samsun, Adana ve Diyarbakır’da bulunan 4 üretim tesisi, 8 bölge müdürlüğü, 380 ana ve 1.000 tali bayisiyle sektöründe etkin bir rol üstlenirken, 2024 yılında yeni yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Önümüzdeki iki yılı kapsayacak şekilde saha penetrasyonunu artırmak ve paydaşlarına ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla Ege ve Akdeniz bölgelerine hizmet verecek üretim tesisini devreye almayı planlayan KYK, Adana ve Diyarbakır fabrikalarında modernizasyon, otomasyon ve kapasite artırıcı yatırımlar yapıyor.

Geçtiğimiz yıl inşaat sektörünün bir önceki yıla göre daralma gösterdiğini ancak yapı kimyasalları sektörünün hacimsel olarak büyüme kaydettiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Arda Sürmeli, KYK Yapı Kimyasalları olarak, 2023 yılında bir önceki yıla göre satış hacmini arttırarak, bütçe hedeflerinin de üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yurtdışı pazarlarda stratejik büyüme hedeflerine paralel olarak yurtdışı satış ekibini genişlettiklerini, hem satış miktarının hem de döviz bazında cirolarının bir önceki yıla göre arttığını söyleyen Arda Sürmeli, “2023 yılında başta Ortadoğu olmak üzere Asya, Afrika, Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihracatımıza devam ederken, Vietnam, Kenya, Ruanda, Gürcistan, Azerbaycan, Sırbistan, Gine-Bissau gibi ülkeleri de ihracat portföyümüze dahil ettik” dedi.

“Depreme yönelik ürün geliştirdi”

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle son zamanlarda sıkça gündeme gelen güçlendirme tekniklerinden birisi olan karbon fiber güçlendirme sistemleri ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarını tamamlayarak, ürün gamına dahil ettiklerini açıklayan Sürmeli, “Karbon fiber ile güçlendirme, diğer güçlendirme yöntemlerine göre alandan ve zamandan tasarruf sağlıyor. Kullanım kolaylığı ve hafifliği sayesinde yapıya ilave yükler getirmemesi ve yüksek yapısal dayanım sağlaması sayesinde güçlendirme çalışmalarında sıklıkla tercih ediliyor” diye konuştu.

“Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını anlatan Sürmeli, deprem bölgesinden başlayarak 13 ilde seminerler düzenlediklerini açıklayarak, “İnşaat mühendisleri, mimarlar gibi sektör profesyonellerine doğru ürün seçimi ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler yaparak ülkemizin bir gerçeği olan depreme karşı, bilincin ve farkındalığının artırılmasını hedefledik. 2024 yılında da Türkiye’nin farklı noktalarında seminerlere devam etmeyi planlıyoruz. Ülkemizin bir gerçeği olan deprem nedeniyle güçlendirmenin önemini anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2024 yılında Yapısal Onarım ve Güçlendirme ürün grubuna yönelik üretim ve satışlarımızı artırmayı planlıyoruz” dedi.

“Çevre dostu ürünlere öncelik veriyor”

Önümüzdeki dönemde her zaman ön planda tuttukları çevre dostu ürünlerle çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Sürmeli, bu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Sektörüne daima profesyonel çözümler sunan bir firma olarak, “Su Yalıtım Malzemeleri” ürün grubuna hem ekolojik hem sürdürülebilirlik açısından yenilikçi ürünler ekleyerek, ilerlemeyi hedefliyoruz.

Yakın zamanda pazara sunduğumuz solvent içermeyen, çevre dostu ve ekolojik ürün sertifikasına (ECOLABEL) sahip su yalıtım ürünleri; elastomerik reçine esaslı kullanıma hazır Megaİzo Lastik 6 Eco S204, bitüm poliüretan esaslı hibrit su yalıtım malzemeleri Megaİzo S801 ve Megaİzo S804, poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri Megaİzo S802 ve Megaİzo S803 ile hem yapılara hem doğaya hizmet ediyoruz. Bu ürünlerimize ek olarak önümüzdeki dönemde ürün gamına yine çevre dostu ve hibrit ürünler katmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda, ürün grubu bazında geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen ambalajlara geçiş yaparak, hem içerik hem ambalaj olarak çevreye duyarlı ürünlerle yolumuza devam edeceğiz.” Geçtiğimiz yıl, TS EN 15814 standardındaki deney ve hizmetleri, kendi laboratuvarlarında yapmak için laboratuvar cihaz ve ekipman yatırımlarını da tamamladıklarını açıklayan Sürmeli, TSE adına akredite seviyede test etme ve raporlama yetkisine sahip tek yapı kimyasalları firması olmaya hak kazandıklarını da söyledi.