LG, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

LG açıklamasına göre, söz konusu performans, hem şirketin temel beyaz eşya işinden hem de gelecekteki büyüme motorlarından biri olan araç çözümlerinden kaynaklandı.

Beyaz eşya faaliyet kârını geçen yıla göre iki katından fazla artırırken, araç çözümleri tüm zamanların en yüksek işletme kârını kaydetti.

Bu güçlü performans, şirketin 2030'a yönelik gelecek vizyonunu gerçekleştirmede kaydettiği sorunsuz ilerlemeyi yansıtırken, uzun süren ekonomik yavaşlamaya rağmen sağlam gelir ve kâr sağlıyor.

LG'nin geçen temmuz ayında açıklanan 2030 vizyonunun temelleri B2B genişlemeye odaklanıyor. Bu donanım dışı iş modeli inovasyonunun yanı sıra, bir ev aletleri şirketinin ötesine geçip, farklı alanları ve deneyimleri birbirine bağlayabilen ve genişletebilen gerçek bir Akıllı Yaşam Çözümleri şirketi haline gelme amacıyla yeni büyüme motorlarının geliştirilmesi ve satın alınması anlamına geliyor.

B2B'deki gelir önemli ölçüde arttı

Gelir artışı, otomotiv parçaları ve HVAC sistemleri de dahil olmak üzere B2B'deki genişlemeyle büyük ölçüde desteklendi. Bu, şirketin tarihindeki ikinci en yüksek üçüncü çeyrek rakamının arkasındaki temel faktör olarak gösteriliyor. B2B'deki gelir, bu yıl toplam gelirin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturacak şekilde önemli ölçüde arttı.

B2B segmentleri, B2C'ye kıyasla ekonomik koşullardan daha az etkilendi ve iş düzgün bir şekilde kurulduğunda istikrarlı gelir ve kar beklenebiliyor. Bir başka avantaj da müşterilerle uzun vadeli güçlü bir ilişkinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek kilitlenme etkisi olarak gösteriliyor. LG, yalnızca B2B ürünleri tedarik etmenin ötesine geçerek, tedarik edilen ürünlerle bağlantılı olarak yüksek katma değerli iş çözümleri sunmayı, bölgede ek büyüme fırsatları geliştirmeyi planlıyor. Hedef ise B2B gelirini 2030 yılına kadar 40 trilyon KRW'nin üzerine çıkarmak olarak açıklandı.

Üçüncü çeyrek faaliyet kârı hem geçen yılın aynı dönemine hem de bir önceki çeyreğe göre yüzde 30'dan fazla arttı.

Yüksek kârlılığa en büyük katkıyı sağlayanlardan biri, içerik ve abonelik hizmetleri gibi donanım dışı çözümleri beyaz eşya ve TV'ler gibi geleneksel donanım ürünleriyle birleştiren şirketin iş modeli yeniliği oldu. Geçmişte bir ürün satıldığında tek seferlik gelir kaydediliyordu. Bu, artık LG cihaz tüketicilerinin kullandığı milyonlarca üründe kurulu platformlardaki çözümlerin kullanımından sürekli gelir elde etmeye dönüştü.

Küresel genişleme planları bulunuyor

LG, yeni büyüme motorları geliştirir ve satın alırken, yalnızca yüksek potansiyel gösteren değil aynı zamanda mevcut işletmelerle sinerji yaratabilecek gelecek vaat eden işletmelere yatırım yapmaya odaklanmayı hedefliyor. Elektrikli araç şarjına yapılan yatırım bu stratejinin başlıca örneği olarak gösteriliyor. Şirketin, çeşitli ortaklarla iş birliği içinde önümüzdeki yıldan itibaren küresel genişleme planları bulunuyor.

İş portföyü dönüşüm çabalarını dördüncü çeyreğe kadar hızlandırmaya odaklanmaya devam edecek, araç bileşeni çözümlerinin liderliğini üstlenerek B2B'de yüksek büyümeyi sürdürmeyi ve aynı zamanda yılın sonu itibarıyla önemli ürün serilerinin satışlarını artırmayı amaçlayan LG, eş zamanlı olarak, ileriye dönük istikrarlı kârlılığı desteklemek için gelişmiş talep tahmini yoluyla verimliliği optimize etmeyi planlıyor.

LG’nin gösterdiği yüksek performans ve güçlü kârlılık, iş portföyünün geliştirilmesinde, B2B işlerinin hızlandırılmasında ve yeni büyüme motorlarının tedarik edilmesinde ilerlemeyi yansıtıyor.