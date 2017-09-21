Limak Grubu, Çetin HES’i aldı

21 Eylül 2017

Mehmet KARA

Türkiye enerji sektörünün önde gelen oyuncularından Limak Grubu, elektrik üretim lisansı portföyünü büyüttü. Enerji Günlüğü’nün edindiği bilgiye göre Limak Enerji Grubu, Siirt’te bulunan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’ni Norveçli Statkraft grubundan satın aldı. 527 MWm (517 MWe) kurulu güçteki projenin lisansına sahip olan Çetin Enerji AŞ bir Limak şirketi haline geldi.

Norveçli “çekiliyoruz” demişti

Çetin Barajı ve HES, Norveçli Statkraft tarafından hayata geçirilmek üzere inşaatına başlanmış bir projeydi. Ancak Statkraft, yaklaşık 600 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen projenin inşaatını durdurduğunu açıklamıştı.

Aralık 2016’da görüşmelere başlandı

İnşaatı güvenlik gerekçesiyle durdurduğu iddiaları da ortaya atılan Statkraft, yüzde 20’lik kısmı tamamlanan yatırımı devretmek üzere geçtiğimiz yıl olası alıcılarla görüşmeleri hızlandırmıştı. Aralık 2016’da ise Limak Grubu ile Statkraft arasında Çetin Barajı ve HES projesinin satışı konusunda iyi niyet anlaşması imzalanmıştı.

Çetin Enerji’nin devri tamam

Geçtiğimiz aylarda projenin devriyle ilgili kamu tarafındaki izin ve benzeri bürokratik süreçler de tamamlandı. Daha sonra taraflar, projenin devir fiyatı üzerinde anlaşma sağladı ve Limak Çetin Barajı ve HES projesinin lisans sahibi konumundaki Çetin Enerji AŞ’yi devraldı.

İnşaat yeniden başladı

Taraflar Statkraft’ın ne kadarlık bir satış bedeli tahsil ettiğine dair bilgi vermeye yanaşmazken Limak Enerji, Çetin Enerji’yi devraldıktan sonra baraj ve hidroelektrik santrali projesinin inşaat çalışmalarını yeniden başlattı. Projenin 2020 yılında tamamlanıp elektrik üretimine geçmesi planlanıyor.

Yılda 13 milyar KWH üretecek

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Siirt’te Botan Çayı üzerinde inşa ediliyor. Çetin HES 517.1 MWe kurulu güce sahip olacak şekilde hayata geçiriliyor. Santral tam kapasiteyle üretime geçtiğinde yılda yaklaşık 1.3 milyar kWh elektrik enerjisi üretilmesi öngörülüyor.

Toplam 3000 MW'lik kurulu güç

Limak, Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üreticileri arasında yer alıyor. Trakya’daki 1156 MW’lik Hamitabat Termik Santrali ile Muğla’daki 420 MW’lik Yeniköy (%50’si Limak) ve 630 MW’lik Kemerköy termik santrallerinin (yüzde 50’si Limak) yanı sıra Limak bünyesinde çok sayıda halen üretim yapan elektrik santrali bulunuyor. Bunlar arasında 280 MW’lik Alkumru HES, 59 MW’lik Seyrantepe HES, 84 MW’lik Uzunçayır HES, 131 MW’lik Tatar HES, 47 MW’lik Kirazlık HES, 130 MW’lik Pembelik HES öne çıkan bazı tesisler. Limak’ın portföyündeki işletmedeki santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 3 bin MW. Bu miktarın Limak’ın payına karşılık gelen kısmı ise 2 bin MW’nin üzerinde.

Limak HES’te 1320 MW’ye ulaştı

Çetin HES’i de portföyüne katmasıyla, Limak Enerji Grubu’nun iştirakleri de dahil lisanslı toplam HES kurulu gücü 1320 MW’a yükseldi. Bu toplam içinde Limak’ın payına düşen HES kurulu gücü 1134 MW düzeyinde. Limak Enerji Grubu’nun portföyündeki toplam 1320 MW’lık hidroelektrik kapasitesinin halen işletmede olan kısmı ise 834 MW.