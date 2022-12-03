LÖSEV'den hastalara anlamlı jest

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan çiftliğinde gönüllüler ve kanseri yenen gençler tarafından toplanan mandalinalar, tedavisi devam eden hastalara umut oluyor.

LÖSEV, 2018 yılında bir hayırsever tarafından bağışlanan içinde yaklaşık 12 bin meyve ağacının bulunduğu Akarca mevkisindeki 220 dönümlük çiftlikte iyi tarım uygulamalarını kullanarak satsuma cinsi mandalina yetiştiriyor.

Hasat dönemi olduğu için her gün ortalama 50 gönüllü ve kanser tedavileri tamamlanan genç, çiftlikte mesai yapıyor. Sabah erken saatlerde bir araya gelen gönüllüler ve gençler, birlikte mandalina topluyor.

Mandalinaları kasalara koyduktan sonra traktöre yükleyen grup, çiftlik içindeki paketleme tesisinde mesailerine devam ediyor.

Mandalinalar burada büyüklüklerine göre 3, 6 ve 9 kiloluk karton kutu veya filelere doldurulduktan sonra Türkiye'nin farklı noktalarından "LSV Dükkan" aracılığıyla gelen siparişler için kargoya teslim ediliyor.

Mandalinalar 3 kilogramlık filede 79 lira, 3 kilogramlık karton kutuda 84 lira, 6 kilogramlık ambalajda 138 lira, 9 kilogramlık ambalajda ise 188 liraya satılıyor.

"Günde 2 ton mandalina topluyoruz"

LÖSEV Ege Bölge Temsilciliği Halkla İlişkiler Biriminde görevli Tülin Tunca, AA muhabirine, vakıf olarak kanserin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Çiftlikte tarım ilacı kullanmadıklarını belirten Tunca, şunları kaydetti:

"Mandalinalarımız parafin içermiyor. Özel satsuma cinsi mandalina üretiyoruz. Bu süreçte gönüllülerimiz ve iyileşen gençlerimizin emeği çok büyük. Mandalinalarımızı öncelikli olarak bize kayıtlı ailelerimize, sonra dezavantajlı bölgelerdeki okullara gönderiyoruz. Günde 2 ton mandalina topluyoruz. Tedavi ve eğitim giderlerinin desteklenmesi konusunda mandalina satışlarından gelir elde ediyoruz. İyileşen gençlerimizle burada bir aile olarak neleri başardığımıza odaklanıyoruz. Bir aile ve çocuğun gülümsemesinde payımız varsa bu bizim için önemli."

Tunca, mandalinaların bir kısmının da yine Ankara'da bulunan atölyede anneler tarafından çikolatalı mandalina ya da mandalina kurusu haline getirilerek satışa sunulduğunu ifade etti.

LÖSEV'in 25 yılı geride bıraktığını hatırlatan Tunca, "Mandalina satışlarımızı online olarak ve bölge temsilciliklerimizden yapıyoruz. Ayrıca İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi önünde karavanımız var. Oradan da satış yapıyoruz. Topladığımız ürünleri taze bir şekilde satış noktasına ulaştırıyoruz." diye konuştu.

"Mandalina toplarken duygulanıyorum"

LÖSEV'in desteğiyle kanser tedavisi tamamlanan 20 yaşındaki Esra Eyioğlu ise zorlu bir dönemi geride bıraktığını, bu süreçte vakfın her zaman yanında olduğunu dile getirdi.

Kanser tedavisi gören hastalara destek olmak için mandalina toplamaya geldiğini anlatan Eyioğlu, "İyileşip onlara şifa olsun diye topluyoruz. Onlara umut olabilmek beni gururlandırıyor. Mandalina toplarken duygulanıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Kanser diğer kardeşlerimi hiçbir zaman korkutmasın. Umutlu olmak gerekiyor. Ben hiçbir zaman bırakmadım. Savaşalım lösemiyi yenelim." diye konuştu.

LÖSEV gönüllüsü öğretmen Işıl Erol ise 14 yıldır vakıfta gönüllü olarak görev yaptığını söyledi.

Uygun olduğu zaman mandalina topladığını bazen ise karavanda ürünlerin satışında görev aldığını anlatan Erol, "Çocuklar için başladım. Sonra ise LÖSEV çocuk ve yetişkin hastalara destek olmaya başladı. Onlar için bir şeyler yapmak çok mutlu ediyor. Herkesi LÖSEV gönüllüsü olmaya davet ediyorum." dedi.