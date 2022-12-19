Massive Bio, yönetim kadrosunu güçlendiriyor

Yapay zeka destekli kanser klinik deneme kaydında lider olan Massive Bio, yönetim kadrosuna bugün iki üst düzey yönetici eklediğini duyurdu. Yapılan yeni atamalara göre Özgür “Oz” Huner, Massive Bio'ya Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Product Officer - CPO) olarak katıldı. Mayıs ayında Pazarlama Müdürü olarak göreve başlayan Erkan Terzi ise Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Marketing Officer – CMO) görevine terfi etti. Her iki yönetici de CEO ve kurucu ortak Selin Kurnaz'a rapor verecek ve Massive Bio'nun ürün ve büyüme stratejisine liderlik etme ve yön verme konusunda diğer kurucu ortaklar Arturo Loaiza-Bonilla ve Çağatay Culcuoğlu ile birlikte çalışacak.

Huner ve Terzi, şirkete sağlam liderlik deneyimleri ve güçlü başarı mirası getiriyor. Oz, kanser araştırması ve tedavisi için klinik ve genomik ürünlerin geliştirilmesine öncülük eden 20 yılı aşkın deneyime sahip. Önceki rolleri arasında Alphabet Inc.'in yaşam bilimleri araştırmalarına adanmış araştırma kuruluşu Verily Life Sciences'ta Moleküler Ürünler Lideri ve Sema4, QIAGEN, Genomic Health, Lifelabs, NexJ ve Deloitte'de onkoloji ve genomik çözümlerde kapsamlı önceki liderlik deneyimleri bulunuyor. Oz, Massive Bio'nun hızlandırılmış büyümesini desteklemek ve klinik deneyler değer zincirinde yeni fırsatlar sağlamak için yeni yazılım ve veri ürünlerinin gelişimini hızlandırmak için ölçeklenebilir ürün yönetimi süreçlerinin geliştirilmesine öncülük edecek.

Terzi, kreatif ve marka pazarlaması, reklamcılık, halkla ilişkiler, ürün yönetimi, dijital pazarlama ve iş zekasını denetliyor. Erkan Terzi, aralarında Allianz, Comcast Spotlight, LG Electronics ve Aselsan'ın da bulunduğu birçok lider marka için yenilikçi pazarlama programları geliştirme ve yönetme konusunda geniş deneyime sahip ve Massive Bio'yu başarılı bir büyüme sürecinden geçiriyor. Terzi’nin ayrıca pazarlama alanında yayınlanmış kitapları da bulunuyor.

Massive Bio'nun kurucu ortağı ve CEO'su Selin Kurnaz, "Misyonumuz, genellikle denemelere acil erişim gerektiren en iyi tedavi seçeneklerini bulmalarına yardımcı olarak kanser hastalarına umut yaratmak ve onları güçlendirmektir" dedi. Kurnaz, atamaları şu sözlerle değerlendirdi: “Bu, yaşamları anlamlı bir şekilde değiştirmek için ileri teknolojinin tıp bilimiyle kesiştiği muazzam bir zaman noktasıdır. Bu son derece tecrübeli uzmanların eklenmesi, 2023'e girerken misyonumuzun sınırlarını zorlamamıza ve stratejik önceliklerimizi uygulamaya devam etmemize yardımcı olacak."

Üst düzey yönetici kadrosu ilavelerine ek olarak Massive Bio, Gretchen O'Neill'ı Klinik Operasyonlar, program yönetimi, müşteri ilişkileri ve stratejik ortaklıklardan sorumlu İcra Direktörü olarak kadrosuna kattı. O'Neill, hasta alımı ve elde tutulması, en iyi ilaç ve biyoteknoloji şirketlerini destekleme, sınıfının en iyisi bir proje yönetimi organizasyonuna liderlik etme, yönetişim düzeyinde müşteri yönetimi ve çalışma hizmeti sunumunun gözetimi konusunda kapsamlı deneyime sahip.

Şirket ayrıca Küresel Stratejik Ortaklıklar Direktörü olarak David Henka'nın eklendiğini duyurdu. Henka, Massive Bio'nun ödeme yapanlar, kendi kendini sigortalayan işverenler, sağlık sistemleri, araştırma ağları ve dünyanın her yerinden kanser klinik deneylerine erişim sağlayan diğer iş birlikçilerle olan ilişkilerini genişletmekle görevlendirilecek. Henka, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde Ortaklıklar ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Direktör olarak görev yaptı ve işverenler ve plan sponsorları için kanser taraması, bilinçlendirme, önleme ve Yüksek Risk Gözetim Yönetimi (HRSM) konularında lider oldu. Henka, plan tasarımı, yan hak stratejileri, finansman ve plan yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli çalışanlara sağlanan fayda konularında işverenler ve sağlık planı sponsorları ile onlarca yıllık danışmanlık deneyimini bir araya getiriyor.