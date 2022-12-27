Mercedes-Benz, elektrikli SUV EQB’yi Zehra Güneş ile tanıttı

Mercedes-EQ’nun tamamen elektrikli yeni modeli EQB için hazırladığı reklam filmi yayınlandı. Mercedes’in elektrikli marka yüzü olarak konumlanan başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş’in rol aldığı reklam filminde, yeni EQB’nin özellikleri ile Güneş’in sporcu özellikleri birbirleriyle karşılaştırılarak yarış ortamı hazırlandı.

Yaklaşık 1 dakika süren reklam filmi, bir voleybol sahasında EQB ile Zehra Güneş’in karşı karşıya gelmesiyle başlıyor. “Bu turun kazanını kim” başlığıyla toplamda 3 tur üzerinden gerçekleştirilen mecazi bir karşılaşmada ‘hız’, ‘şarj süresi’ ve ‘mesafe’ konuları ele alınıyor.

İlk olarak hız turunda Zehra Güneş’in 90 km/saat’lik servis hızına yer verilirken, EQB’nin 0-100 km/saat hızına sadece 6,2 saniyede ulaştığına vurgu yapılıyor. İkinci turda, Güneş’in antrenman molasının 30 dakika olmasına değinilirken, yeni EQB’nin hızlı şarj ile 32 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80 şarj doluluğuna ulaştığı belirtiliyor. Son olarak mesafe turunda ise milli voleybolcunun bloka yükselirken 3.10 metreye ulaştığı ifade edilirken, yeni EQB’nin 407 kilometre menzil ile uzun mesafeleri aştığına dikkat çekiliyor. Bunların yanı sıra geniş bagaj hacmi sunan EQB ve Zehra Güneş’in yakaladığı başarılar sonucu aldığı kupaların bagajda kapladığı alanının büyüklüğü gibi öğeler de yine reklam filminde kullanılıyor.

7 kişilik kompakt SUV

İster büyük bir çekirdek aile, isterse küçük bir geniş aile için olsun; Mercedes-EQ’dan tamamen elektrikli yeni kompakt SUV EQB, elektrikli sürüşü fonksiyonel hale getiriyor. 7 koltuklu seçenek gibi geniş alan ihtiyaçlarına da çözüm sunarak elektrikli modeller arasında özel bir konumda bulunan EQB’nin üçüncü sıradaki iki koltuğu, 1,65 metreye kadar olan yolcular tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca bu koltuklara çocuk koltuğu da takılabiliyor.

İlk olarak geçtiğimiz yıl Avrupa ve Çin’de tanıtılan EQB, 2022 itibarıyla ABD’de pazara sunulmasının ardından Türkiye’de de yollara çıktı. Güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zeka ile tahmine dayalı navigasyon gibi özellikler, kardeşi EQA ile olan ortak noktalardan sadece birkaçı. EQB ayrıca EQA’dan sonra Mercedes-EQ ürün gamının tamamen elektrikli ikinci kompakt otomobili unvanını da taşıyor.