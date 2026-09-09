Neova Mobil yenilendi: Sigorta işlemleri tek platformda toplanıyor

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Neova Sigorta, müşteri deneyimini odağına alan dijital hizmet platformu Neova Mobil’i yeni yüzüyle kullanıcıların hizmetine sundu. Yenilenen teknik altyapı ve sadeleştirilen arayüzle sigorta işlemlerine erişimin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Uygulama, kullanıcıların poliçe bilgilerinden teminat ve limitlere, ödeme detaylarından hasar süreçlerine kadar farklı işlemlere tek noktadan ulaşmasına imkân sağlıyor.

Farklı sigorta poliçeleri tek ekranda

Neova Mobil üzerinden Kasko, Konut, Seyahat Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Ferdi Kaza ve Kritik Hastalıklar gibi farklı ürün gruplarına ait poliçe detayları tek ekrandan görüntülenebiliyor.

Kullanıcılar; Sağlığım, Aracım, Evim ve Seyahatim kategorileri üzerinden poliçe detayları ile teminat ve limitlerini, ödeme bilgilerini, geçmiş poliçelerini ve hasar dosyalarını görüntüleyebiliyor. Hasar dosyalarının mevcut statüsü de uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası işlemleri de yapılabiliyor

Neova Mobil’in Sağlığım kategorisinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve grup sağlık poliçelerine ilişkin detaylara erişilebiliyor.

Kullanıcılar, TSS kapsamında elden hasar oluşturma işlemlerini de uygulamadan gerçekleştirebiliyor. Poliçe bilgileri, teminatlar, ödeme detayları, anlaşmalı kurumlar ve hasar süreçlerine ilişkin bilgiler aynı arayüz üzerinden görüntülenebiliyor.

Sağlık kategorisindeki elden hasar oluşturma özelliğiyle faturalar sisteme girilerek ilgili süreçler yönetilebiliyor.

Neova Mobil'in teknik altyapısı yenilendi

Yenilenen teknik altyapısıyla daha hızlı işlem süreçleri sunan Neova Mobil, modern tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle sigorta işlemlerini daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Giriş yapan kullanıcılar tüm poliçelerine tek ekrandan ulaşabiliyor, teminat detaylarını görüntüleyebiliyor ve sigorta süreçlerini uçtan uca yönetebiliyor.

Giriş yapmadan teklif ve acil durum bilgilerine erişilebiliyor

Neova Mobil yalnızca poliçe yönetimiyle sınırlı bir hizmet sunmuyor. Kullanıcılar giriş yapmadan da uygulamadaki bazı hizmetlerden yararlanabiliyor.

Uygulamanın giriş yapılmayan ekranından teklif alınabiliyor, çağrı merkezi bilgilerine ulaşılabiliyor, anlaşmalı kurumlar görüntülenebiliyor ve acil durum numaralarına erişilebiliyor.

Seyahat Sağlık Sigortası Neova Mobil'den satın alınabiliyor

Neova Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sami Kaya, Neova Mobil’in şirketin dijitalleşme yaklaşımında stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Kaya, kullanıcıların poliçe ve sigorta işlemlerine daha hızlı, kolay ve bütüncül şekilde erişmesini hedeflediklerini ifade ederek, Neova Mobil üzerinden bugün Seyahat Sağlık Sigortası satın alınabildiğini açıkladı.

Sırada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası var

Neova Sigorta, mobil kanal üzerinden sunulan sigorta ürünlerini önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyor.

Sami Kaya, ilk olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın, ardından şirketin planlamaları doğrultusunda diğer sigorta ürünlerinin de kademeli şekilde Neova Mobil üzerinden sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaya, Neova Mobil ile ihtiyaç anında erişilebilen ve sigorta süreçlerinin tek noktadan yönetilebildiği bir deneyim sunmayı amaçladıklarını kaydetti.