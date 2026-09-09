Türkiye'deki Çinli şirkete 75 milyon dolarlık finansman

Enerji tasarruf­lu cam filmleri, karbondi­oksit ve uçucu organik bile­şiklerin emilimine yönelik malzemeler ile boya koruma filmlerinin üretileceği tesi­sin, endüstriyel emisyonla­rın azaltılmasına katkı sağ­laması ve düşük emisyonlu ileri malzemelerin gelişmek­te olan pazarlarda kullanı­mını desteklemesi hedefle­niyor.

Yatırımla yerel üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra Türkiye'nin Avru­pa, Asya ve çevre pazarları­nı birbirine bağlayan bölge­sel bir üretim merkezi olarak konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hedef, birkaç yılda daha fazlasını yapmak

Asya Altyapı Yatırım Ban­kası Başkan Yardımcısı Ajay Bhushan Pandey, bankanın son 10 yılda tüm üyeleri ara­sında en büyük ikinci yatırı­mını Türkiye'de gerçekleştir­diğini dile getirerek, "Yatırım yaptığımız yaklaşık 40 proje ve 9 milyar dolar tutarında bir hacimden bahsediyoruz. Ha­zırlık aşamasında olan daha pek çok proje de bulunuyor. Portföyümüzde en büyük ya­tırımımız Hindistan’da, he­men ardından ikinci sırada Türkiye geliyor. Kişi başına düşen yatırım miktarına bak­tığınızda Türkiye birinci sı­rada yer alır" dedi.

Pandey, Türkiye’de daha fazla proje hayata geçirmek ve daha faz­la finansman sağlamak için büyük bir potansiyel olduğu­na işaret ederek, gelecek bir­kaç yıl içinde daha da fazlası­nı yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Türkiye'deki proje portföylerinin oldukça dina­mik olduğuna dikkati çeken Pandey, "Bizim açımızdan 'Türkiye’de yalnızca şu kadar sayıda projeyi finanse ederiz' gibi bir sınırlama ya da üst sı­nır söz konusu değil. Türki­ye hükümetiyle birlikte fizi­bilitesi yüksek, kaliteli pro­jeler tespit ettiğimiz sürece bunları finanse ederiz. Şayet 10 iyi proje belirlersek, önü­müzdeki birkaç yıl içinde bu 10 projenin tamamını finan­se etmeye çalışırız" ifadeleri­ni kullandı.