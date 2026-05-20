Nordex'in türbin kanadı fabrikası üretime başladı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyük ölçekli sanayi yatırımlarından biri daha faaliyete geçti.

Nordex tarafından kurulan Türbin Kanadı Üretim Fabrikası, hazırlık ve kurulum sürecinin tamamlanmasının ardından resmi olarak üretime başladı.

Tesiste, YEKA-4 projeleri kapsamında N163, YEKA-5 projeleri için ise N175 model rüzgar türbini kanatlarının üretileceği belirtildi.

Yıllık 1200 adet üretim kapasitesi

Yıllık 1200 adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın, Türkiye'nin yaklaşık 3 GW seviyesindeki rüzgar türbini üretim kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, tesisin kısa sürede tamamlanarak Türkiye'nin en büyük ve en modern türbin kanadı üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

1300 kişilik istihdam sağlayacak

Yaklaşık 1300 kişiye istihdam oluşturması beklenen yatırımın, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sunacağı değerlendiriliyor.

Fabrikada üretilecek türbin kanatlarında yerli sanayiciler ve tedarikçiler tarafından sağlanan hammadde ile ekipmanların kullanılacağı kaydedildi. Böylece yatırımın yalnızca enerji sektörüne değil, yerli üretim ve sanayi altyapısına da destek vermesi amaçlanıyor.

"Stratejik öneme sahip yatırım"

Şirket yetkilileri, yatırımın Türkiye açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, fabrikanın devreye alınmasında ekip çalışması, bağlılık ve yoğun emeğin önemli rol oynadığı vurgulanırken, ilerleyen dönemde yeni projelerle büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Projede görev alan ekiplere teşekkür edilen açıklamada, yatırım sürecine katkılarından dolayı Ender Özatay ve Dieter Überegger'in isimlerine de özel olarak yer verildi.

Yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacak

Nordex'in Türkiye'de devreye aldığı yeni tesisin, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilir üretim hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.