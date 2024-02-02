Orbit 2024 yılında yeni yatırımlarla büyüyecek

Orbit Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kaya, temel faaliyet konusu yenilebilir enerji olan Orbit Enerji’nin güneş enerji santralleri anahtar teslim çözümleri üretmeye devam ederken 2022 yılında kurduğu Lityum Akü Üretim Tesisi ve Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kaya, 2023 yılında ise Enerji Depolama Sistemleri (ESS) üretimi ve hizmetleri için çalışmalara başladıklarını, yeni yatırımlarla hem ürün gamını genişletmeye hem de üretim kapasitelerini arttırmaya devam ettiklerini ifade etti. L sınıfı araç üretimi, elektrikli bisiklet, pil batarya sistemleri üretimi, mobil şarj istasyonları ve de sabit şarj istasyonları üretim çalışmalarına başladıklarına da başladıklarını belirten Kaya, “2024 yılının Orbit Enerji açısından yeniliklerle dolu bir yıl olacak. Yenilenebilir enerji alanında dünya markalarından birisi olmayı hedefliyoruz. Bu alanda başarı elde etmek için zor yollardan sabırlı şekilde geçmek gerekiyor. Ar-Ge ve yatırım sürekliliği önemli. Devletin tanıdığı yatırım imkânları ülkemizde gayet başarılı şekilde yürütülüyor. Bu imkânlarla birlikte önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımların 100 milyon doları aşabileceğini öngörüyoruz” dedi.

“Hücre üretimi için 2024 sonuna kadar hat kurulumlarını yapacağız”

Şirket olarak Ar-Ge yatırımlarına ve çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Teknolojimizi, üretim kapasitemizi geliştirmek adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Lityum akü üretimini hayata geçirmek için KOSGEB Ar-Ge projesi yaptık ve ArGe çalışmaları esnasında birçok bilinmeyenleri öğrendik. Daha sonra üretim aşamasına geçtiğimizde ise YTB diye adlandırdığımız yatırım teşvik belgesi alarak yatırımlarıma devam ettik. Ürünümüzde yerlilik oranını yüzde 50’nin üzerine taşıdık. İlk başladığımızda yan sanayi yoktu, en küçük bir malzeme bile Çin menşeili geliyordu. Geldiğimiz noktada hücre haricinde bütün malzemeler yerli üretiliyor. Hücre üretimi için de 2024 yılı sonuna kadar hat kurulumlarını yapabilmeyi arzuluyoruz. Hedefimiz Çin ile rekabet edebilecek şekilde maliyetleri düşürebilmek ve dünya pazarında yerimizi alabilmek.”