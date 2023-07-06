Otomat pazarı 2028’de 26 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor

Research And Markets araştırmasına göre 2022’yi 19,5 milyar dolarla kapatan küresel otomat pazarının 2028’de 26,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Otomat denince akla ilk gelen yiyecek ve içecek sektörü ise yeni dönemde tahtını otomotive devrediyor.

Rulomatik Küresel Genişleme Yöneticisi Sinan Demir ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Otomatlar eskiden AVM gibi alanlarda gördüğümüz ve genelde yiyecek, içecek aldığımız ürünlerdi. Bugün geldiğimiz noktada bu anlayış değişti. Rulomatik olarak tek kullanımlık araç kurulama havlusu gibi çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik otomatlar üretiyoruz. Üstelik ürettiğimiz otomatlar sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki otomatlar yakın gelecekte hayatımızın merkezinde yer alacak.”

"Satış otomatı sektöründe dikkat çekiyoruz"

Sektörde işbirliği içinde büyümeyi tercih ettiklerini aktaran Rulomatik Küresel Genişleme Yöneticisi Sinan Demir, “Uluslararası patentlere sahip satış otomatları ve tek kullanımlık ürünlerimizle satış otomatı sektöründe dikkat çekiyoruz. Elbette başarımız sadece üretim kapasitemizden kaynaklanmıyor ve kazan-kazan ilkemize kadar uzanıyor. Ülke distribütörleri ve bölge bayileriyle kazanç paylaşımı yoluyla büyümeyi tercih ediyoruz. Bu işbirlikleriyle ürünlerimizi farklı pazarlara ulaştırıyoruz ve tüketicilere sürekli aynı kalitede ürünler sunabiliyoruz. Ayrıca, sürdürdüğümüz ekonomik fiyat politikası da başarımızın bir diğer unsuru. Paydaşlarımıza kaliteli ürünler tedarik etmenin yanı sıra, bu ürünleri direk üretim maliyetine yakın fiyatlarla satın alma olanağı tanıyoruz. Bayiler ve tüketiciler arasında güçlü bir dayanışma ağı oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Globalde büyüme stratejilerine dair bilgi veren Rulomatik Küresel Genişleme Yöneticisi Sinan Demir, “Araba kurulama havlusu vere n satış otomatı, kullanıcıların araçlarını kurulamalarını sağlamak için gelişmiş teknolojilere sahip bir otomat. Otomatta bulunan özel sensörler, araç boyutunu algılayarak kullanıcılara doğru miktarda havlu veriyor. Kullanıcılar, otomata ödeme yaparak tek kullanımlık mikrofiber havlularını alabilir ve araçlarını hızlı bir şekilde kurulayabilir. Şu an tek kullanımlık araba kurulama havlusu veren satış otomatımızı uluslararası arenada yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyor ve ülkelerden gelen distribürtörlük taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine distribütörlükler ve bayilikler vereceğiz. 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle hedefimiz, ABD, Avustralya, Kanada ve Kuzey Avrupa gibi bölgelerde Rulomatik araba kurulama havlusu sunan 5.000 adetlik kapsamlı bir satış otomatı filosunu faaliyete geçirmektir.” dedi.

"Hedefimiz 100 ülkede hizmet verebilmek"

Önümüzdeki dönemde ulaşmayı hedefledikleri noktayı 100 ülke olarak vurgulayan Rulomatik Küresel Genişleme Yöneticisi Sinan Demir, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bugün 30’dan fazla ülkede 9 bin 840 adeti Rulomatik satış otomatımızla sürücülerimizin kurulama havlusu ihtiyacını 7/24 kesintisiz şekilde karşılıyoruz. Günlük ortalama 500 bin havlu satıyoruz. Hedefimiz en kısa sürede 100 ülkede hizmet verecek kapasiteye ulaşmak. Bunu da mevcut paydaşlarımız ve bize katılacak yeni bayilerimizle başaracağımıza inanıyoruz.”





