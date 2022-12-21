PepsiCo Türkiye’de üst düzey atama

PepsiCo’da uzun yıllardır görev yapan, PepsiCo Türkiye’nin önemli liderlerinde Ergün Günay, PepsiCo Türkiye Satış Başkan Yardımcısı görevine atandı.

Günay, 20 yılı aşkın süredir PepsiCo Türkiye ve Avrupa sektöründe ticari pazarlama ile başlayıp iç görü, organize ticaret satış, ciro yönetimi, satış strateji ve geliştirme fonksiyonlarıyla devam eden kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Ergün Günay kimdir?

2000 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Günay, en son görevi olan Satış Strateji ve Ticari Operasyonlar Türkiye Kıdemli Direktörü görevinde, ekibi ile birlikte, güçlü kanal stratejilerini başarıyla oluştururken entegre Dijital / GTM dönüşüm gündemini hızlandırmış ve pazar lideri olma yolunda karlı büyümeye katkı sağlayan bir isim.